Deux clubs de Swiss League candidats pour la montée

C'est ce qu'a confirmé Sébastien Pico, CEO de Viège, à Keystone-ATS. Lundi soir, les Valaisans sont attendus à Ittigen pour une audition devant la ligue. «Nous partons du principe que nous remplirons toutes les conditions requises, de sorte que, si nous réussissons sur le plan sportif, rien ne devrait s'opposer à notre promotion», a déclaré Sébastien Pico.
Pour prétendre à une montée, il faut non seulement respecter les exigences en matière d’infrastructures et d’économie, mais surtout remporter les play-off de Swiss League puis le play-out. Actuellement, Viège occupe la 3e place du classement derrière Sierre et Bâle, tandis que La Chaux-de-Fonds est cinquième.
Sierre et Bâle visent un futur plus éloigné
Le tenant du titre, le HC Sierre, ne s’est pas porté candidat à la montée cette saison. L’année dernière, la candidature du club valaisan avait été rejetée. Ce dernier vise une promotion pour l'horizon 2028/29.
Bâle a également renoncé à se porter candidat cette saison. Les Bâlois ont toutefois annoncé leur intention de déposer leur dossier dès la saison prochaine et de revenir dans la meilleure ligue du pays au plus tard en 2032.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25