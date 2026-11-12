Deux clubs de Swiss League candidats pour la montée

En Swiss League, deux clubs visent une promotion dans l'élite cette saison. Outre La Chaux-de-Fonds, Viège a également déposé dans les délais un dossier en ce sens auprès de la ligue.

ATS Agence télégraphique suisse

C'est ce qu'a confirmé Sébastien Pico, CEO de Viège, à Keystone-ATS. Lundi soir, les Valaisans sont attendus à Ittigen pour une audition devant la ligue. «Nous partons du principe que nous remplirons toutes les conditions requises, de sorte que, si nous réussissons sur le plan sportif, rien ne devrait s'opposer à notre promotion», a déclaré Sébastien Pico.

Pour prétendre à une montée, il faut non seulement respecter les exigences en matière d’infrastructures et d’économie, mais surtout remporter les play-off de Swiss League puis le play-out. Actuellement, Viège occupe la 3e place du classement derrière Sierre et Bâle, tandis que La Chaux-de-Fonds est cinquième.

Sierre et Bâle visent un futur plus éloigné

Le tenant du titre, le HC Sierre, ne s’est pas porté candidat à la montée cette saison. L’année dernière, la candidature du club valaisan avait été rejetée. Ce dernier vise une promotion pour l'horizon 2028/29.

Bâle a également renoncé à se porter candidat cette saison. Les Bâlois ont toutefois annoncé leur intention de déposer leur dossier dès la saison prochaine et de revenir dans la meilleure ligue du pays au plus tard en 2032.