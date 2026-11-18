Alors qu'il restait sur une série de sept victoires consécutives, le HC Sierre, solide leader de Swiss League, est tombé face à Coire (0-3) mardi à Graben. Pas de quoi semer la panique chez les hommes du capitaine Maxime Montandon.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On savait bien qu'on n'allait pas gagner tous les matches de la saison...» Maxime Montandon s'est montré philosophe à l'heure de l'interview d'après-match, alors que son entraîneur Chris McSorley venait de s'adresser à ses joueurs dans le secret du vestiaire et de quitter les lieux, le visage fermé. Pas content, le coach!

«Nous non plus, on n'est pas contents après une défaite. C'est un accident de parcours et il faut en tirer les enseignements», continuait le capitaine du solide leader de Swiss League, qui restait sur sept victoires consécutives avant de s'incliner 0-3 face à ces surprenants Capricornes ce mardi à Graben. «C'est comme ça, on n'a pas eu d'efficacité ce soir. Et eux ont fait leur match, ils ont joué comme ils devaient le faire à l'extérieur».

36 shoots et aucun but pour la meilleure attaque de Swiss League

Sierre, de loin la meilleure attaque de Swiss League avec ses 84 buts en 17 matches n'a ainsi pas réussi à marquer une seule fois ce mardi malgré 36 shoots en direction du but d'Alessio Brun, lequel a été logiquement élu homme du match et a reçu son prix sous les applaudissements nourris du public sierrois, très fair-play et sincèrement impressionné par la performance du gardien grison.

Voilà donc Sierre battu pour la deuxième fois de la saison seulement après son revers à La Chaux-de-Fonds (2-1) voilà pile un mois. Le bilan est plus qu'impressionnant pour le champion de Swiss League avec ses 15 victoires, dont 12 avant la prolongation, et ses deux revers seulement. «On fait un beau début de saison, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il faut rester calmes. On n'a pas d'autres choix que d'accepter cette défaite, même si elle ne nous plaît», enchaîne le capitaine du HC Sierre.

Gaël Haas a cru ouvrir la marque

Si les Valaisans ont manqué de réussite offensive ce mardi, ils ont également concédé trois buts «un peu trop faciles», selon Eric Castonguay, l'adjoint de Chris McSorley. Pas question cependant de se cacher derrière l'arbitrage, même si plusieurs décisions ont été vivement contestées par le bouillant public de Graben, comme le fait d'annuler l'ouverture du score de Gaël Haas, le jeune joueur prêté par le LHC en licence B, à la 17e, pour une obstruction sur le gardien grison. Ce but, sans doute, aurait changé la dynamique du match.

Il n'est également pas inutile de relever que l'ouverture du score grisonne a été inscrite au coeur d'une séquence de près de deux minutes passées à 3 contre 5. Remo Giovannini a fait ce qu'il a pu pour repousser les assauts des Capricornes, mais ceux-ci ont réussi à le tromper et ont même inscrit le 0-2 quelques instants plus tard, à 5 contre 5 certes, mais alors que Sierre avait encore la tête qui tournait à force de chasser le puck en infériorité numérique.

Attention aux coups de soleil

Loin de s'avouer vaincus, Maxime Montandon et ses coéquipiers ont tout donné dans le dernier tiers, mais le 0-3 de Gian-Marco Hammerer à la 45e est venu plier l'affaire et plonger les supporters du HCS dans le désarroi et la surprise. «Maintenant, on va réagir», promet le capitaine.

Bonne nouvelle: les trois prochains matches sont des chocs, puisque Sierre se déplace à Olten vendredi, reçoit La Chaux-de-Fonds dimanche et jouera ensuite le derby à Viège le vendredi d'après! Un beau programme pour envoyer un signal fort au reste de la ligue et montrer que, comme l'ont répété les Sierrois ce mardi, ce revers n'est qu'un petit accident isolé et absolument pas le début d'une tendance. Les Souris, les Abeilles et les Lions sont prévenus: Sierre aura envie de taper fort. Attention aux coups de soleil.