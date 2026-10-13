Sierre est brûlant en ce début de saison!

Huit matches et huit victoires pour Sierre. Lors de la soirée de Swiss League mardi, les Valaisans ont battu Olten 4-2.

ATS Agence télégraphique suisse

23 points en huit rencontres pour les hommes de Chris McSorley et un nouveau succès à domicile. C'est le power-play qui a débloqué la situation à la 48e grâce à Léonardo Fuhrer. Ce même Fuhrer va inscrire le 4-2 dans la cage vide.

Les Valaisans profitent des deux points perdus par Bâle aux GCK Lions (4-3 tab) pour prendre la tête du classement avec une longueur d'avance.

A la 3e place, Viège a dominé Coire 3-2 avec notamment un doublé de Jonathan Hazen. A Bellinzone, La Chaux-de-Fonds s'est imposé 3-2 après prolongation. C'est Emil Molin qui a marqué le but décisif à la 62e. Dans le dernier match, Thurgovie a écarté Arosa 4-1.