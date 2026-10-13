Sierre est brûlant en ce début de saison!

ATS Agence télégraphique suisse
23 points en huit rencontres pour les hommes de Chris McSorley et un nouveau succès à domicile. C'est le power-play qui a débloqué la situation à la 48e grâce à Léonardo Fuhrer. Ce même Fuhrer va inscrire le 4-2 dans la cage vide.
Les Valaisans profitent des deux points perdus par Bâle aux GCK Lions (4-3 tab) pour prendre la tête du classement avec une longueur d'avance.
A la 3e place, Viège a dominé Coire 3-2 avec notamment un doublé de Jonathan Hazen. A Bellinzone, La Chaux-de-Fonds s'est imposé 3-2 après prolongation. C'est Emil Molin qui a marqué le but décisif à la 62e. Dans le dernier match, Thurgovie a écarté Arosa 4-1.
Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs