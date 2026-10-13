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Huit sur huit!
Sierre est brûlant en ce début de saison!

Huit matches et huit victoires pour Sierre. Lors de la soirée de Swiss League mardi, les Valaisans ont battu Olten 4-2.
Publié: il y a 1 minute
Sierre est brûlant en ce début de saison!
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

23 points en huit rencontres pour les hommes de Chris McSorley et un nouveau succès à domicile. C'est le power-play qui a débloqué la situation à la 48e grâce à Léonardo Fuhrer. Ce même Fuhrer va inscrire le 4-2 dans la cage vide.

Les Valaisans profitent des deux points perdus par Bâle aux GCK Lions (4-3 tab) pour prendre la tête du classement avec une longueur d'avance.

A la 3e place, Viège a dominé Coire 3-2 avec notamment un doublé de Jonathan Hazen. A Bellinzone, La Chaux-de-Fonds s'est imposé 3-2 après prolongation. C'est Emil Molin qui a marqué le but décisif à la 62e. Dans le dernier match, Thurgovie a écarté Arosa 4-1.

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
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