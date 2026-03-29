Viktor Östlund est indiqué absent sur la feuille de match. Loic Perrin, ancien junior de Fribourg Gottéron, défendra la cage des Abeilles contre Sierre.

Le HCC privé de son gardien pour le début de la finale

Le HCC privé de son gardien pour le début de la finale

Ruben Steiger

Un peu plus d’une heure avant le début de la finale des play-off de Swiss League entre le HC Sierre et le HC La Chaux-de-Fonds, les compositions des équipes ont été dévoilées avec une très grosse surprise. Et surtout, une bien mauvaise nouvelle pour le HCC. Son gardien Viktor Östlund (31 ans) est dans la liste des absents et ne pourra pas défendre la cage de son équipe.

Le portier suédois à licence suisse s’était montré décisif lors des actes VI et VII de la demi-finale contre le HC Viège. Depuis le début des play-off, il avait disputé en intégralité les 17 rencontres des Abeilles avec un bilan de 8 victoires et 91.8% d’arrêts.

En remplacement du dernier rempart qui avait mené la Tchaux au titre en 2023 et 2024, l’entraîneur finlandais Teppo Kivelä a choisi de titulariser le jeune Loic Perrin (21 ans). Le natif de Nyon, qui jouait avec le mouvement junior de Fribourg Gottéron jusqu’en 2024, appartient à Arosa avec qui il a disputé 28 parties de Swiss League cette saison (89% d’arrêts).

Loic Perrin, arrivé au HCC à l’aube des play-off afin d’apporter un peu plus de profondeur à un poste clé, disputera ainsi son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il n’a plus griffé la glace dans un match officiel depuis le 19 février dernier contre Olten.