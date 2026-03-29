Le HCC privé de son gardien pour le début de la finale

Un peu plus d’une heure avant le début de la finale des play-off de Swiss League entre le HC Sierre et le HC La Chaux-de-Fonds, les compositions des équipes ont été dévoilées avec une très grosse surprise. Et surtout, une bien mauvaise nouvelle pour le HCC. Son gardien Viktor Östlund (31 ans) est dans la liste des absents et ne pourra pas défendre la cage de son équipe.
Le portier suédois à licence suisse s’était montré décisif lors des actes VI et VII de la demi-finale contre le HC Viège. Depuis le début des play-off, il avait disputé en intégralité les 17 rencontres des Abeilles avec un bilan de 8 victoires et 91.8% d’arrêts.
En remplacement du dernier rempart qui avait mené la Tchaux au titre en 2023 et 2024, l’entraîneur finlandais Teppo Kivelä a choisi de titulariser le jeune Loic Perrin (21 ans). Le natif de Nyon, qui jouait avec le mouvement junior de Fribourg Gottéron jusqu’en 2024, appartient à Arosa avec qui il a disputé 28 parties de Swiss League cette saison (89% d’arrêts).
Loic Perrin, arrivé au HCC à l’aube des play-off afin d’apporter un peu plus de profondeur à un poste clé, disputera ainsi son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il n’a plus griffé la glace dans un match officiel depuis le 19 février dernier contre Olten.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25