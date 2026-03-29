La finale des play-off de Swiss League mettra aux prises Loïc In-Albon au club de cœur de sa famille valaisanne. Une situation à laquelle tout le monde s'était préparé.

Ruben Steiger

À la fin de chaque match de hockey sur glace, le rituel est le même. Les proches des joueurs débriefent la rencontre devant la patinoire en attendant que leurs protégés sortent enfin des vestiaires. Vendredi à Viège, pendant que les Chaux-de-Fonniers fêtaient leur qualification en finale des play-off de Swiss League, le clan In-Albon a pris le temps d’évoquer le futur affrontement contre le HC Sierre.

Quand bien même Loïc In-Albon (28 ans) porte le maillot des Abeilles depuis 2021, la famille vit dans la région sierroise, où les enfants ont grandi. «Il y aura moins de déplacements que pour les finales de 2023 et de 2024», se réjouit Nathalie, la maman, en faisant référence aux deux titres remportés par le HCC face à Olten et aux GCK Lions.

Une mère soutient toujours son fils

Forcément, le duel entre Romands, qui débutera ce dimanche (16h00) à Graben, sera spécial pour les In-Albon. «J’aurai le cul entre deux chaises, se marre Axel (26 ans), le frère de Loïc. J’ai débuté le hockey au HC Sierre, c’est le club de mon enfance.» Au moment de faire un choix, celui qui joue désormais au HC Rarogne en 1re ligue a de la peine à trancher: «On va dire que je ne suis pas pour un club en particulier, mais pour Loïc».

Pour Nathalie, le choix est plus facile, bien qu’elle soit une fan du HC Sierre de la première heure. «J’ai commencé à me rendre à Graben à l’âge de 8 ans avec mon père et je vais encore voir presque tous les matches, témoigne-t-elle. Mais là, c’est le cœur de la maman qui va parler et je n'ai qu'un seul fils qui va jouer cette finale. Donc je vais soutenir La Chaux-de-Fonds.»

Noah In-Albon, troisième gardien du HC Sierre

Il y aurait en effet pu en avoir deux. Noah (23 ans), le cadet de la fratrie, a défendu la cage du HC Sierre à 34 reprises entre 2020 et 2025. Même s’il appartient aujourd’hui au HC Rarogne, il est toujours le troisième gardien des Rouges et Jaunes. Sauf cas extrême, il ne devrait toutefois pas griffer la glace ces prochains jours.

«J’espère que Remo Giovannini et Thibault Fatton (ndlr les deux gardiens du HC Sierre) vont réaliser de bonnes performances et je souhaite la même chose à mon frère», assure-t-il. Sa situation fait de lui un interlocuteur privilégié pour analyser cette finale. «Sierre est favori par rapport à la confiance accumulée pendant la saison et les play-off, mais le HCC s’appuie sur ses antécédents avec les titres de 2023 et 2024 et la Coupe remportée il y a quelques semaines contre Sierre.»

Il est également bien placé pour donner des conseils à Loïc sur les éventuelles faiblesses des portiers sierrois. «Jamais je ne ferai ça, coupe-t-il. Il se débrouille, il est assez intelligent pour ça.»

Il en aurait pourtant besoin à en croire Axel. «Loïc sera hyper motivé, mais il fait rarement des bons matches à Sierre», plaisante-t-il. Une pique bien placée, rien de mieux pour lancer une finale qui se disputera dans des ambiances bouillantes tant à Graben qu’aux Mélèzes.