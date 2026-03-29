Emils Veckaktins va mouiller le maillot pour Sierre… et Ajoie

Prêté à Sierre par le HC Ajoie, Emils Veckaktins va vivre la finale de Swiss League avec les Valaisans. En point de mire, le titre face à La Chaux-de-Fonds et la possibilité de sauver la place des Jurassiens dans l'élite.

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans «Le Cid», Corneille a développé le dilemme qui porte son nom. Le héros fait face à un choix tragique, voire impossible. Emils Veckaktins va vivre tout l'inverse lors de la finale de Swiss League, qui débute ce dimanche.

Le Letton à licence suisse a disputé une première partie de sa saison avec le HC Ajoie. Avec les Jurassiens, il a disputé 36 matches, pour deux assists lors de l'exercice 2025/26. Fin janvier, l'attaquant a fait le voyage jusqu'en Valais, pour rejoindre Sierre sous la forme d'un prêt. Là, il est parvenu à inscrire son premier but depuis le 18 octobre 2024. C'était lors de l'acte V de la demi-finale face à Olten et Emils Veckaktins a montré la voie en ouvrant le score. «Il faut surtout que je remercie mes coéquipiers de ligne, souriait-il après le match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué et ça fait du bien. Cette sensation m'avait manqué.»

«Ma concentration est ici»

S'il y a bien des personnes qui souhaitent qu'Emils Veckaktins ne s'arrête pas là, ce sont tous les supporters du HCA. Dès ce dimanche, Sierre et le Letton vont affronter La Chaux-de-Fonds en finale de deuxième division. Une troisième victoire en quatre ans des Neuchâtelois et le barrage entre (très probablement) Ajoie et le HCC aurait lieu. Actuellement, les Jurassiens sont menés 3-0 dans leur série de play-out face à Ambri.

L'attaquant de 21 ans va donc vivre une course au titre particulière. D'un côté, il voudra évidemment aider le HC Sierre à décrocher un premier sacre depuis 1968. De l'autre, il aura peut-être un coin dans sa tête au Jura. Une victoire valaisanne face au HCC et le barrage de promotion/relégation serait annulé. Le HCA serait alors sauvé. «Je sais qu'Ajoie est une bonne équipe et que mes coéquipiers là-bas font ce qu'ils peuvent, appuie l'ancien junior de Lugano. Pour le moment, ma concentration est ici et je veux apporter mon maximum au groupe.» Ce qu'on entend, évidemment.

Mais tout de même, jouer pour plus de 40 coéquipiers, cela ne doit pas arriver bien souvent. «Ça signifie beaucoup, sourit le Letton. Mais moi, je veux surtout gagner.» Chose qu'il a davantage la possibilité de faire depuis qu'il a été prêté dans le sud du pays.

Le sourire contraste avec les mines ajoulotes

L'adaptation d'Emils Veckaktins dans la cité du Soleil se déroule bien. «L'équipe est magnifique, s'enthousiasme-t-il. Les gars m'ont bien accueilli et j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà trouvé une famille.» Et ce alors qu'il n'a même pas encore fait deux mois en Valais.

En plus de gagner des matches, le No 67 du HC Sierre sent aussi une amélioration dans son jeu. «J'ai l'impression que ma confiance est de retour et c'est incroyable, se réjouit-il. Le hockey ici est superbe et tout est parfait.» Au vu de la mine de ses coéquipiers dans les couloirs de la Gottardo Arena ce samedi après la troisième défaite contre Ambri, pas sûr qu'Emils Veckaktins regrette son prêt en Valais pour le moment.