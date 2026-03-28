De manière cruelle, Ajoie s'incline à Ambri

Ajoie a concédé une troisième défaite dans son play-out face à Ambri-Piotta. Le but de la victoire des Tessinois est tombé à quatre minutes de la fin du troisième tiers (3-2).

Matthias Davet Journaliste Blick

En se rendant une deuxième fois à Ambri dans ce play-out, Ajoie n'avait pas réellement le choix. Soit les Jurassiens réalisaient l'exploit et s'imposaient à la Gottardo Arena, soit ils étaient menés 0-3 dans cette série au meilleur des sept matches. Autant dire que le deuxième scénario – qui a finalement eu lieu au Tessin – ne fait pas leurs affaires. Il faudrait désormais quatre victoires de suite (et donc un miracle) pour que le HCA ne s'incline pas dans cette série.

Au moment d'analyser ce match, Greg Ireland n'aura pas besoin de chercher bien longtemps l'un des problèmes des Ajoulots ce samedi soir en Léventine. Son équipe n'est pas bien rentrée dans son match et après 12 minutes, elle était menée 0-2 face à Ambri. La pénalité prise par Marco Pedretti pour comportement anti-sportif a fait mal aux visiteurs puisque, 41 secondes plus tard, Tommaso de Luca lançait sous la barre transversale de Damiano Ciaccio et trompait une première fois celui qui faisait ses débuts dans ce play-out (8e).

Dans la foulée, Michael Joly s'est facilement déjoué de la défense ajoulote et s'est retrouvé bien seul face au portier ajoulot. Il ne tremblait pas pour inscrire le deuxième. Il semblait que du moment où Ambri appuyait sur l'accélérateur, Ajoie était bien dépassé (12e).

Le point positif pour le HCA est que, à peine une minute après le but de Joly, il est parvenu à réduire la marque. Sur un joli contre, Louis Robin a obligé Philip Wüthrich à réaliser un sublime arrêt. Sauf que l'ancien portier de Berne était totalement hors de position et n'a pas pu reprendre le tir de la ligne bleue de Yonas Berthoud (13e). Après le premier tiers, Ajoie était dans le coup malgré son trou.

Le HCA maudit?

La deuxième période a été marquée par de la tension et quelques pénalités. Surtout, les Jurassiens étaient tout près d'égaliser à la mi-match. Le tir de Matteo Romanenghi a échoué sur le poteau et, quelques secondes plus tard, la déviation de Kyen Sopa a terminé sur la barre transversale. Sur ce shift, les visiteurs ont dû se sentir maudits (30e).

Ajoie est toutefois monté en puissance et, malgré l'une ou l'autre action des Léventins, il n'était de loin pas ridicule ce samedi. Finalement et à la 46e minute, l'envie des Bruntrutains a été récompensée. Grâce à une entrée de zone parfaite, Julius Nättinen s'est présenté seul face au portier tessinois et n'a pas manqué son 1 contre 1. Le secteur visiteurs tombait dans l'euphorie.

Alex Formenton crucifie Ajoie

Le chemin vers la victoire était encore sinueux pour le HCA. L'avantage, c'est que les Tessinois et leur public commençaient à s'énerver. La passe manquée par Alex Formenton n'a d'ailleurs pas plu à ce spectateur situé juste devant la tribune de presse, qui n'a pas hésité à se lever et à faire de grands gestes pour le faire savoir (52e).

Incertain, cet acte III aurait pu basculer pour les visiteurs. Le Nord-Vaudois Louis Robin était en excellente position mais son tir est passé juste à côté de la cage adverse (55e). Finalement, c'est de manière un peu chanceuse qu'Ambri est parvenu à reprendre les devants. Damiano Ciaccio avait réalisé un bon arrêt de la jambière mais, au rebond, c'est Alex Formenton qui était là. À quatre minutes de la fin du troisième tiers, il a fait mal aux têtes ajoulotes et a offert la victoire aux Léventins.

Ajoie se retrouve donc mené 0-3 dans son play-out et vient de recevoir un sacré coup sur le moral. Va-t-il parvenir à se ressaisir d'ici mardi, jour de l'acte IV? À voir. Toujours est-il que d'ici là, les supporters jurassiens vont surtout espérer que le HC Sierre prenne une première fois le dessus sur La Chaux-de-Fonds en Swiss League. Une victoire des Valaisans dans la finale et le barrage serait annulé.