Le «long été» de Kevin Bozon a trouvé un bel épilogue

Laissé libre par Ajoie, Kevin Bozon s'est retrouvé dans l'incertitude la plus totale cet été. A 30 ans, le Français a cependant pu rebondir à La Chaux-de-Fonds, où il a débuté par une passe décisive à Olten. De quoi réjouir son frère Tim, lequel était préoccupé ces dernières semaines.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà qui s'appelle réussir son come-back! Pour son premier match depuis son retour au HC La Chaux-de-Fonds, dix ans après ses débuts dans le monde professionnel, Kevin Bozon a réussi un assist sur le «game-winning-goal» de Yanick Gil Antenen samedi au Kleinholz.

Douze minutes de temps de glace, quelques secondes sur le jeu de puissance, une passe décisive: l'international français de 30 ans (à licence suisse) va encore monter en puissance et aura sans doute un rôle en vue à jouer dans l'alignement des ambitieuses Abeilles cette saison, mais il n'a au moins pas perdu de temps, quelques jours à peine après l'officialisation de sa venue.

Ajoie a tout changé, adieu Kevin Bozon

Après deux semaines de test, il a convaincu les dirigeants et le staff neuchâtelois de lui proposer un contrat d'une année, qu'il a très volontiers paraphé, après avoir passablement gambergé cet été. Il a en effet été l'une des nombreuses victimes du «grand chambardement estival» du HC Ajoie; le club jurassien a décidé de tout changer pour enfin quitter la dernière place de National League et Kevin Bozon, comme de très nombreux ex-coéquipiers, a été prié de vider son casier. Après quatre ans, le coup est rude et son frère Tim Bozon a essayé de le soutenir du mieux qu'il l'a pu.

«Il a dû s'entraîner dur tout seul»

«Ça n'a pas été facile pour lui cet été, ça a été une grosse déception de se retrouver sans contrat», a confié à Blick l'attaquant du Genève-Servette HC. «L'été a été long, sans trop d'opportunités. Il a dû s'entraîner dur tout seul, ça n'a pas été évident», explique son frère, lequel regarde désormais les résultats des Abeilles directement après les matches des Aigles pour voir les performances de son cadet.

«Je suis vraiment content pour lui qu'il ait retrouvé un bon projet, dans un club ambitieux. Il a pu avoir cette opportunité, il peut enfin rejouer. J'espère qu'il va prendre un maximum de plaisir et montrer ce qu'il est capable de faire», l'encourage Tim Bozon, lequel se verrait bien l'affronter l'année prochaine en National League, pourquoi pas. Le HC Chaux-de-Fonds est encore loin de la promotion, mais a en tout cas engagé un joueur désireux de prouver sa valeur.

Ce mardi face à Coire aux Mélèzes

En ce qui concerne le contrat, il sera toujours temps de faire le point d'ici quelques mois et de voir si l'aventure continue. Ou si de nouvelles opportunités se présenteront pour Kevin Bozon, qui retrouvera les Mélèzes ce mardi face à Coire. Coup d'envoi à 19h45, en espérant le premier but de la saison pour l'attaquant. Ce serait assurément une belle manière de célébrer ce retour «à la maison».