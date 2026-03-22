Ce dimanche, lors de l'acte V de la demi-finale face à Olten, Chris McSorley célébrait son 64e anniversaire. L'entraîneur du HC Sierre l'a fêté avec une qualification pour la finale (2-1 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

«Si on a fait un cadeau au coach? La victoire.» Stéphane Patry, héros de l'après-midi, se marre. Quelques minutes avant de venir se présenter devant les médias, l'attaquant du HC Sierre avait offert le succès à son équipe, lors d'une prolongation asphyxiante face à Olten. Avec son but, c'est surtout une qualification pour la finale qu'ont décroché les Valaisans ce dimanche, lors de l'acte V face à Olten.

Et, cerise sur le gâteau, un joli cadeau d'anniversaire à leur entraîneur Chris McSorley. L'homme fort de la cité du Soleil fêtait ce dimanche son 64e anniversaire. Celui-ci s'est bien mieux terminé qu'il y a sept ans. À l'époque, l'Ontarien était sur le banc servettien et 54 minutes après être entré dans sa 58e année, Berne l'envoyait en vacances lors du match le plus long de l'histoire du hockey suisse.

«Que du plaisir»

En 2026, la pièce est tombée du bon côté pour l'équipe de Chris McSorley, grâce à Stéphane Patry. À la 74e minute de la rencontre, l'attaquant sierrois a stoppé le tir d'un coéquipier, avant de glisser lui-même le puck au fond et délivrer Graben. «Je savais qu'il était dans ma cuissette et j'ai juste espéré que le portier soit en retard, décrit l'ancien attaquant de Genève et Lugano. Niveau émotions, ce n'était que du plaisir.»

Le sourire est également présent sur le visage de l'entraîneur, qui a été rappelé par les supporters et qui n'a pas hésité à aller leur faire lever les bras. Un soulagement, après la tension de la prolongation. «L'équipe a été un peu nerveuse aujourd'hui mais, au final, je suis fier d'elle, souligne l'Ontarien. On a remporté la saison régulière et maintenant, on est en finale. C'est une saison remarquable et je suis heureux pour tout le monde!»

«Je n'aurais pas écrit un meilleur scénario»

Il faut relancer Chris McSorley pour qu'il parle de sa situation personnelle et de ses 64 ans. «Je suis heureux que le match ait lieu dans l'après-midi parce que je suis censé recevoir mon gâteau ce soir, sourit-il. Avec cette victoire, il va avoir meilleur goût. Je n'aurais pas pu écrire un meilleur scénario pour la fin de cette série.»

Le seul problème finalement, c'est que le match a tiré en longueur et qu'à 19h20, Chris McSorley était encore sur la glace. Si table réservée dans un restaurant pour l'occasion il y avait, cela était peut-être râpé pour l'entraîneur du HC Sierre. «J'ai clairement perdu ma réservation», se marre le principal intéressé.

Ce n'est que partie remise. Maintenant, Chris McSorley a plusieurs jours devant lui pour préparer la finale, face à Viège ou La Chaux-de-Fonds (3-2 pour les Valaisans dans la série). C'est dimanche que le premier affrontement aura lieu à Graben.