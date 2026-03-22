20 ans plus tard, Sierre retrouve la finale de 2e division

Pour la première fois depuis 2006, le HC Sierre va jouer pour le titre en deuxième division. En prolongation et grâce à un but de Stéphane Patry, les Valaisans sont venus à bout d’Olten (2-1 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Les matches à Graben se suivent et se ressemblent. Mardi, Sierre a fêté une victoire en prolongation lors de la demi-finale face à Olten. Idem cinq jours plus tard, puisqu’il s’est imposé grâce à une réussite de Stéphane Patry lors de celle-ci. Il valide par la même occasion son ticket pour la finale.

Sur l'ensemble de la partie, l'équipe de la cité du Soleil a été la meilleure équipe. Les Rouge et Jaune se sont procuré les meilleures occasions et aurait même déjà dû mener au score après la première période. Tout le monde à Graben se demande encore comment Jayden Halbgewachs, peut-être à moitié éveillé sur ce coup-là, a pu rater son immense action de la 7e minute.

En contre, le Canadien est parti seul à l'assaut de la cage de Lucas Rötheli. Le portier des Souris a pris la décision de sortir mais son adversaire a arrivé bien avant lui sur la rondelle. Malin, le No 89 du HCS a dribblé le gardien et s'est présenté face à la cage vide… qu'il a raté. L'incompréhension a régné dans les rangs des supporters valaisans, et sans doute aussi dans la tête de Jayden Halbgewachs.

Les frères se mettent en avant

Sierre a eu de nouvelles belles occasions dans cette première période, marquée par deux pénalités de chaque côté. Mais à 5 contre 4, aucune des deux formations n'est parvenue à prendre les devants et, après 20 minutes de jeu, le score était toujours nul et vierge.

C'est lors de la deuxième période que les hostilités ont débuté. Prêté par le HC Ajoie, Emils Veckaktins a tenté sa chance et le rebond accordé par le gardien soleurois lui est revenu dans la canne. Il a de nouveau mis le puck en direction de la cage et a fait mouche, pour le plus grand plaisir de Graben (23e). Les Valaisans ne se sont pas arrêtés là et ont poussé. Le buteur aurait pu réaliser un assist, mais Jakob Lee a mal repris un centre millimitré et la rondelle est passée au-dessus (28e).

À la 35e minute, Sierre était en bonne position pour doubler la mise, grâce à Jordann Bougro. Le frère de Benjamin n'y est pas parvenu et, en contre, Gian Janett (frère jumeaux de Luis, cette fois) lançait dans la lucarne et remettait les compteurs à zéro. En fin de deuxième période, les arbitres ont dû aller revoir les images puisque beaucoup de joueurs ont franchi la ligne du but de Remo Giovannini, mais pas le puck.

La belle transversale des Souris

Comme depuis le début de la rencontre, les hommes de Chris McSorley ont poussé pour prendre l'avantage. À la 43e minute, ils sont passés proche à deux reprises, par un tir de Leonardo Fuhrer et une percée de Maxime Montandon.

Mais la plus belle action de cette troisième période a été l'œuvre du défenseur des Souris, Silvan Wyss, dont le tir s'est écrasé sur la barre transversale des buts de Remo Giovannini (52e). Une jolie frayeur pour les Valaisans. Le HCS a aussi la chance de prendre les devants avant la prolongation, mais le tir d'Arnaud Riat, seul, a terminé sa course dans le mauvais filet, celui de protection (55e).

Un but annulé pour Sierre

Pour la deuxième fois de rang, le public de Graben allait donc avoir le droit à une prolongation. Tendue, celle-ci a débouché sur un premier «but» à la 67e minute. Sauf que Mathieu Vouillamoz l'avait inscrit du patin. Un geste à faire pâlir les meilleurs attaquants du FC Sion, mais qui ne compte pas au hockey sur glace. Quelques secondes plus tard, William Hedlund avait la cage vide devant lui mais l'attaquant d'Olten la manquait.

Finalement, à la 74e minute, c'est Stéphane Patry qui a envoyé Sierre en finale, profitant d'un tir contré pour lancer du back-hand au fond du filet. Grâce à cette victoire, le HC Sierre retrouve donc la finale pour la première fois depuis 2006. Il y a 20 ans, les Valaisans s’étaient inclinés face à Bienne (4-1). Mais là, ils comptent bien accrocher un premier titre depuis 1968, soit face à Viège, soit face à La Chaux-de-Fonds.