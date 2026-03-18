Léonardo Fuhrer: «Je n'ai même pas vu le puck entrer»

Sierre a longtemps tremblé face à Olten avant de s’imposer en prolongation. Un tir improbable de Léonardo Fuhrer a libéré Graben dans une fin aussi confuse que décisive.

Bastien Feller Journaliste Blick

Graben a longtemps douté face à Olten. Mais la patinoire sierroise a pu exulter en prolongation sur un tir de Léonardo Fuhrer dans un angle fermé. Et bizarrerie de l'action, l'attaquant est sans doute la dernière personne présente dans l'enceinte à avoir réalisé qu'il avait guidé Sierre vers la victoire (4-3).

«Je n’ai même pas vu le puck entrer, c’est pour ça que ma célébration est un peu tardive», sourit le Bernois, auteur d'un doublé et soulagé d'avoir pu reprendre les devants dans la demi-finale. «Ce n’est plus une question de points, mais de victoires. On reprend l’avantage dans la série. Maintenant, il faut trouver des solutions pour aller là-bas vendredi et faire le job.»

Une infériorité numérique dangereuse à gérer

Pour leur seconde rencontre à Olten vendredi (19h45), Chris McSorley et son équipe pourront s'appuyer sur leur victoire de dimanche en terres soleuroises (3-1). Mais aussi sur leur entame de match de mardi à Graben. Dominants, ils ne sont pas passés loin d'ouvrir la marque après quelques secondes de jeu seulement. «J’aime la manière dont notre équipe a débuté la rencontre. C'était vraiment bien», salue le coach canadien du HCS, davantage contrarié par la suite de la rencontre de son équipe.

«Nous n’avons pas réussi à trouver notre rythme pendant les deux premières périodes. Une fois que l’équipe l'a trouvé et que les rebonds ont commencé à tourner en notre faveur, je savais que nous allions revenir dans le match. Inscrire ce troisième but a été le moment le plus important de la rencontre», estime-t-il.

«Le chemin est encore long et semé d'embûches»

Cette réalisation, signée Arnaud Montandon, a envoyé les deux équipes en prolongation. Même si l'histoire aurait pu être tout autre si un casque soleurois n'avait pas empêché un puck de tromper Remo Giovannini à une trentaine de secondes de la troisième sirène. Chanceux sur le coup, les Valaisans ont par la suite pu compter sur leur talent pour faire la différence.

Mais aussi sur une pause exploitée efficacement par le staff du HCS pour élaborer un plan visant à «tuer» le power-play d'Olten lors du début de la prolongation. «Pour moi, c'était le moment clé du match, explique Chris McSorley. Nous avons utilisé la vidéo pendant la pause avant la prolongation pour être certains que l'équipe sache exactement ce qui allait se passer. Nous avons réussi à tenir en infériorité numérique, puis nous avons eu la chance d’obtenir à notre tour un power-play. Et finalement, nos joueurs ont concrétisé.»

De quoi se rendre vendredi à Olten avec le moral au beau fixe. Mais aussi avec la possibilité de réaliser un pas important en direction de la finale de Swiss League. «Il n’y a pas de raccourci pour atteindre la finale. Nous savons que le chemin est encore long et semé d’embûches. Nous devons donc concentrer 100% de notre énergie sur le prochain match. Nous savons que l’adversaire sera prêt.» Sierre le sera également.