Sierre renverse Olten à Graben dans un match fou

Mené à deux reprises, Sierre a renversé Olten au bout de la prolongation (4-3). Léonardo Fuhrer a délivré Graben et offert l’avantage dans la série aux Valaisans.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sierre recevait ce mardi Olten à Graben pour l'acte III des demi-finales des play-off de Swiss League, deux jours après être allé égaliser dans la série dans le canton de Soleure (3-1). Et sur leur lancée, les Sierrois, en quête de rachat après leur mortifiante défaite à domicile lors de l'acte I (2-3), réalisaient un bon début de match. Léonardo Fuhrer manquait d'ouvrir la marque après moins de deux minutes de jeu, mais tirait à côté. Timothy Kast ratait son face-à-face avec le portier des Souris quelques secondes plus tard (4e).

Reste que cette bonne entame de match n'était pas récompensée. Et au lieu de mener, le HCS se faisait surprendre par Nolan Cattin et Olten, venu sans plusieurs éléments importants en Valais, qui ouvraient la marque au terme d'un contre bien mené et d'un Remo Giovannini qui aurait pu faire mieux (10e). Graben était sonné et voyait son équipe peiner à réagir. Les hommes de Chris McSorley se créaient quelques situations, mais pas de quoi faire trembler Lucas Rötheli. C'était même Olten qui manquait de doubler la mise par Guillaume Asselin (16e).

Nouveau scénario fou à Graben

Sierre revenait des vestiaires pour débuter le deuxième tiers avec de meilleures intentions et obtenait rapidement son premier power-play de la soirée (23e), mais ne parvenait pas à en profiter. Et encore une fois, Olten en profitait pour lui se montrer tranchant devant la cage sierroise. William Hedlund, bien aidé par Sacha Berthoud et Guillaume Asselin devant lui qui préféraient débuter une échauffourée que de jouer, doublait facilement la mise à la 28e.

Sierre n'y était plus. Et il manquait un cheveu à Silvan Wyss pour tripler l'avantage soleurois et sans doute définitivement enterrer le HCS. Reste que l'équipe de Chris McSorley a du caractère. En quatre minutes, et un peu de nulle part, elle revenait dans la rencontre. Léonardo Fuhrer réduisait la marque (34e), puis Arnaud Montandon se chargeait de l'égalisation (38e). Graben entrait en fusion. Mais Sierre ne profitait pas de son état de grâce et concédait un power-play à Olten.

Direction la prolongation

Les deux formations revenaient sur la glace dos à dos. Et il n'était pas inconcevable de penser que Sierre allait jouer à Olten la partition que ces derniers lui avaient proposée lors de l'acte I (de 2-0 à 2-3). Reste qu'encore une fois, malgré ses bonnes intentions, Sierre encaissait le 2-3. Une perte de puck à la ligne bleue permettait aux Soleurois de rapidement et facilement approcher la cage de Remo Giovannini, qui ne pouvait rien sur le tir de William Hedlund (44e).

Sierre obtenait quelques secondes plus tard un nouveau jeu de puissance. Arnaud Montandon passait près d'offrir à Sierre une nouvelle égalisation (45e). L'attaquant bernois l'offrait huit minutes plus tard, après un cafouillage devant la cage soleuroise. Graben reprenait vie et poussait pour que son équipe prenne l'avantage pour la première fois de la rencontre. Mais il n'en était rien et après un dernier coup de chaud devant la cage de Remo Giovannini, les deux équipes partaient en prolongation.

Temps supplémentaire qu'Olten abordait en jeu de puissance durant 1 minute 32. Période durant laquelle Sierre tenait bon jusqu'à retrouver son cinquième homme. Et c'est lorsqu'ils se sont à leur tour retrouvés en power-play que les Sierrois ont délivré Graben grâce à un tir de Léonardo Fuhrer (67e). Sierre mène ainsi dans sa demi-finale. Le quatrième acte aura lieu vendredi à Olten (19h45).