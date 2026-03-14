Chris McSorley offre un après-match salé à ses joueurs

Bastien Feller Journaliste Blick

Jordann Bougro sourit lorsque Blick lui demande ce que Chris McSorley leur a dit dans les vestiaires après la défaite de Sierre face à Olten lors de l'acte I des demi-finales de Swiss League (2-3). «Comme je l'ai dit avant, on leur a donné le match, mais on sait qu'on est la meilleure équipe», esquive le joueur français. Ce qu'il faut comprendre? Que le vestiaire de Graben a tremblé.

«Je n’ai pas été particulièrement gentil», élude le coach sierrois, d'un ton sec. «Je leur ai simplement dit, en gros, qu’ils avaient donné le match. Nous avions la rencontre complètement sous contrôle et ensuite nous l’avons donné à une équipe qui, en ce moment, est en train de monter dans le bus en remerciant sa bonne étoile.»

«Je ne suis pas content»

Sierre, grâce à un but dans chacun des deux premiers tiers, se trouvait en position idéale avant de disputer les 20 dernières minutes du match malgré une efficacité limitée devant la cage adverse (33 tirs cadrés). Mais un but rapide des Souris (42e) a semé le doute chez les Valaisans qui ont joué de malchance en touchant deux fois les montants (20e et 56e). «On leur a donné de l’espoir grâce à de petites erreurs qu’on ne doit normalement pas faire. Et puis ils sont très forts offensivement, donc si on leur donne des cadeaux, ils vont en profiter», analyse Jordann Bougro.

«Je ne suis pas content, parce que ce n’étaient pas des recrues, mais des joueurs expérimentés qui ont fait ce type d’erreurs. Et pour moi, chaque erreur que nous avons faite nous a coûté quelque chose», reprend un Chris McSorley toujours aussi tendu. Le Canadien relève tout de même du positif dans cette rencontre. «Nous nous sommes battus nous-mêmes ce soir et c’est un bon signe. S’ils nous avaient battus, alors je serais inquiet. Mais le fait est que tout ce que nous avons à faire, c’est arrêter de perdre ces pucks aussi facilement et notre destin sera alors entre nos mains.»

Sierre perd l'avantage de la glace

Avec cette défaite, Sierre, leader du classement au terme de la saison régulière, perd ainsi l'avantage de la glace lors de sa série face à Olten. Dimanche, les Sierrois devront batailler au Kleinholz pour tenter d'égaliser. «Nous devrons apporter 100% de notre énergie et être prêts à entrer dans un environnement très difficile. Maintenant, nous devons aller à Olten et leur prendre un match.»

Pour Jordann Bougro, l'objectif est largement atteignable. «On sait que si on joue notre jeu, on est meilleurs qu’eux. Donc il va falloir rester disciplinés, jouer du bon hockey, continuer à jouer physique comme ce soir et puis ça va tourner.»