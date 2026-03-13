Alors qu'il menait de deux buts à l'entrée du troisième tiers, Sierre s'est incliné face à Olten (2-3). Les Valaisans se rendront dans le canton de Soleure dimanche.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le HC Sierre lançait ce vendredi sa demi-finale de Swiss League face à l'EHC Olten. Une formation qui s'est classée septième lors de la saison régulière, mais dont le niveau réel est supérieur. En quarts de finale, les Soleurois ont par exemple éliminé Thurgovie en cinq matches seulement (4-1).

Les Sierrois, qui ont eux aussi sorti les GCK Lions en cinq rencontres, savaient donc qu'ils auraient fort à faire pour espérer disputer la finale des play-off face à Viège ou La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans, qui retrouvaient une demi-finale 16 ans après la série perdue face à Viège (4-2), devaient ainsi débuter fort ce premier acte pour profiter pleinement de leur avantage de la glace.

Entame de match parfaite

Après une entame de match qui voyait chaque équipe se rendre coup pour coup, Sierre ouvrait la marque sur un tir lointain de Timothy Kast. Le rythme descendait ensuite d'un cran et Olten tentait de réagir. Mais Remo Giovannini bloquait la route des Soleurois. Sierre terminait alors fort le premier tiers et manquait de doubler la mise à treize secondes de la sirène par Mathieu Vouillamoz.

Le deuxième tiers partait sur les mêmes bases que le premier. Gian Janett frappait la barre du but sierrois après 69 secondes. S'ensuivait une pénalité pour le Valaisan Marco Maurer, qui laissait l'opportunité à Olten d'assiéger la cage de Remo Giovannini. La formation de Chris McSorley, non sans souffrir sur certaines séquences, se défendait bien et laissait passer l'orage sans dommage.

Sierre double la mise, puis se fait remonter

La suite du second tiers était équilibrée, chaque camp obtenant des occasions de but. Mais les attaquants des deux équipes butaient sur deux très bons gardiens. Comme plus tôt, Sierre terminait mieux l'acte et pouvait cette fois-ci doubler la mise par un Jayden Halbgewachs parfaitement servi par Léonardo Fuhrer (38e). Les 3648 spectateurs de Graben (guichets fermés), moins la centaine de supporters d'Olten, pouvaient exulter.

Une joie et un optimisme quant à l'issue de la rencontre ternis par le but, trop facilement inscrit, du Soleurois Fadri Riatsch 70 secondes après le retour sur la glace. Olten appuyait sur l'accélérateur et Remo Giovannini sauvait une nouvelle fois les siens à bout portant (45e). Dans la foulée, Sierre obtenait son premier power-play de la soirée, sans parvenir à faire trembler le filet des Souris.

Olten complète sa remontée

Regrettable pour les Sierrois qui encaissaient l'égalisation au terme d'une action confuse conclue par Guillaume Asselin à la 51e. Remo Giovannini enfilait ensuite le costume le sauveur devant l'attaquant soleurois (54e). La situation devenait intenable devant le but sierrois, mais l'équipe de Chris McSorley bénéficiait d'un nouveau powerplay pour tenter de reprendre l'avantage. Graben poussait en ce sens et voyait Arnaud Montandon toucher le poteau (56e).

Cela quelques secondes avant que Dominic Weder n'inscrive le troisième but soleurois, à quatre contre cinq (57e). Le score ne bougeait plus, Sierre s'incline et devra tenter de recoller dans la série dimanche à Olten.