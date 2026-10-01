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Un gros renfort aux Mélèzes
Un international français rejoint les Abeilles

Quel très joli coup réussi par le HC Chaux-de-Fonds! L'ambitieux club de Swiss League a recruté un international français avec une grosse expérience en National League.
Publié: il y a 5 minutes
Kevin Bozon s'est engagé avec le HCC!
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Bozon rejoint le HC La Chaux-de-Fonds. L'attaquant français à licence suisse a signé un contrat pour la saison en cours, a annoncé le club neuchâtelois jeudi.

Kevin Bozon, âgé de 30 ans, était en test avec le HCC ces deux dernières semaines. Il connaît déjà bien les Mélèzes, lui qui avait porté le maillot des Abeilles lors de la saison 2015-2016, pour ses débuts chez les professionnels. Il a passé les quatre dernières saisons au HC Ajoie.

Dans le même temps, le HCC a annoncé s'être séparé d'un commun accord de l'attaquant de 23 ans Noah Böhler.

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
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