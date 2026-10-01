Un international français rejoint les Abeilles

Quel très joli coup réussi par le HC Chaux-de-Fonds! L'ambitieux club de Swiss League a recruté un international français avec une grosse expérience en National League.

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Bozon rejoint le HC La Chaux-de-Fonds. L'attaquant français à licence suisse a signé un contrat pour la saison en cours, a annoncé le club neuchâtelois jeudi.

Kevin Bozon, âgé de 30 ans, était en test avec le HCC ces deux dernières semaines. Il connaît déjà bien les Mélèzes, lui qui avait porté le maillot des Abeilles lors de la saison 2015-2016, pour ses débuts chez les professionnels. Il a passé les quatre dernières saisons au HC Ajoie.

Dans le même temps, le HCC a annoncé s'être séparé d'un commun accord de l'attaquant de 23 ans Noah Böhler.