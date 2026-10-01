Un international français rejoint les Abeilles

ATS Agence télégraphique suisse
Kevin Bozon rejoint le HC La Chaux-de-Fonds. L'attaquant français à licence suisse a signé un contrat pour la saison en cours, a annoncé le club neuchâtelois jeudi.
Kevin Bozon, âgé de 30 ans, était en test avec le HCC ces deux dernières semaines. Il connaît déjà bien les Mélèzes, lui qui avait porté le maillot des Abeilles lors de la saison 2015-2016, pour ses débuts chez les professionnels. Il a passé les quatre dernières saisons au HC Ajoie.
Dans le même temps, le HCC a annoncé s'être séparé d'un commun accord de l'attaquant de 23 ans Noah Böhler.
Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs