En quête de temps de jeu, Jason Akeson quitte Genève-Servette pour le HC La Chaux-de-Fonds. L'ancien joueur de NHL est prêté pour 10 matches au moins chez les Abeilles.

ATS Agence télégraphique suisse

Le HC La Chaux-de-Fonds va profiter des services de Jason Akeson. L'attaquant canado-suisse rejoint les Abeilles pour un minimum de 10 matches, a annoncé le HCC jeudi.

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En manque de temps de jeu à Genève, Akeson, 36 ans, «apportera son expérience et ses qualités offensives à l’effectif chaux-de-fonnier», écrit le HCC dans un communiqué. L'ancien joueur de Philadelphie en NHL (22 matches) a terminé meilleur pointeur de DEL (D1 allemande) à deux reprises.