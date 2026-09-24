ATS Agence télégraphique suisse
Le HC La Chaux-de-Fonds va profiter des services de Jason Akeson. L'attaquant canado-suisse rejoint les Abeilles pour un minimum de 10 matches, a annoncé le HCC jeudi.
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En manque de temps de jeu à Genève, Akeson, 36 ans, «apportera son expérience et ses qualités offensives à l’effectif chaux-de-fonnier», écrit le HCC dans un communiqué. L'ancien joueur de Philadelphie en NHL (22 matches) a terminé meilleur pointeur de DEL (D1 allemande) à deux reprises.
Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs