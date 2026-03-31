Sierre et Chris McSorley mènent 1-0 dans la finale de Swiss League face à La Chaux-de-Fonds. L'homme à tout faire du club valaisan reconnaît toutefois que la défaite en finale de National Cup fait encore mal.

Ruben Steiger

Chris McSorley n'aurait pas pu rêver d'un meilleur départ pour son HC Sierre lors de la finale de Swiss League qui l'oppose au HC La Chaux-de-Fonds. Dimanche, les Valaisans se sont imposés dans une patinoire de Graben pleine à craquer lors de l'acte I (6-3). «L'ambiance était absolument incroyable», apprécie l'entraîneur des Rouges et Jaunes.

Le Canadien, finaliste malheureux de première division à deux reprises avec Genève-Servette, sait toutefois mieux que quiconque en Suisse que les dernières victoires pour décrocher un titre de champion sont les plus difficiles à aller chercher. Il se montre toutefois optimiste à l'approche du deuxième duel contre le HCC ce mardi (19h45) à la patinoire des Mélèzes.

Chris, Sierre a joué 11 matches depuis le début des play-off contre 14 pour le HC La Chaux-de-Fonds. La fraîcheur joue-t-elle un rôle à ce moment de la saison?

Tout d'abord, je tiens à dire que j'admire la façon dont les Chaux-de-Fonniers ont joué lors du premier match de cette finale, d'autant plus qu'ils avaient terminé leur série précédente en prolongation deux jours avant. Ce sont des guerriers et d'anciens champions. Cela dit, le HCC a eu deux séries très difficiles contre Coire et Viège, deux adversaires complexes à affronter, donc je pense effectivement qu'on a un avantage sur ce domaine et je suis convaincu qu'on pourra en profiter.

Et vous avez aussi l'envie d'effacer la défaite en finale de National Cup contre ce même adversaire. À quel point cela agit-il comme un facteur de motivation supplémentaire?

Cette défaite nous a fait mal. Je ne l'ai pas oubliée et les joueurs non plus. Elle nous démontre aussi à quel point le HCC est une équipe dangereuse. Mais le HC Sierre aussi. On a quand même battu La Chaux-de-Fonds six fois sur sept cette saison. On a prouvé tout au long de l'année qu'on était l'équipe dominante.

Sur certains moments de l'acte I, notamment au deuxième tiers, c'est pourtant le HCC qui était dominant.

Tu as raison. Ça m'a d'ailleurs agacé. On a eu une discussion que l'on peut qualifier de difficile et exigeante avec les joueurs durant la pause. Il fallait faire en sorte que les joueurs reviennent sur la glace en étant prêts à affronter le défi.

Es-tu inquiet à l'idée que le HCC puisse être dominant sur un match entier?

En play-off, il faut avoir peur de chaque minute. Il faut être vigilant en permanence, sur chaque situation et à chaque instant, contre une si grande équipe.

Depuis le début des play-off, Remo Giovannini est titulaire devant la cage pour les matches à domicile et Thibault Fatton pour ceux à l'extérieur. Qui sera le gardien du HC Sierre ce mardi?

On ne change pas une formule gagnante, donc je vais continuer avec le même tournus.