Graben a vibré, mais «l’ambiance était meilleure en 2006»

Vingt ans plus tard, Sierre a vécu, contre le HCC, un nouveau match de finale de play-off de deuxième division. Reportage dans la vétuste patinoire.

Ruben Steiger

«Ça fait tellement du bien d'être de retour en finale.» Tous les spectateurs croisés dimanche à Sierre étaient unanimes. Le soulagement était perceptible. Il faut dire que le public de Graben attendait cela depuis longtemps. Vingt ans pour être exact et la finale perdue contre le HC Bienne. Entre-temps, il a vécu une faillite en 2013, un retour en Swiss League en 2019 et cinq éliminations consécutives en quarts de finale de play-off.

L'acte I, remporté 6-3, du duel pour le titre de deuxième division contre le HC La Chaux-de-Fonds faisait ainsi figure de plus grand événement de l'histoire récente du club. Et cela s'est ressenti. Plus d'une heure avant le début de la rencontre, les gens faisaient déjà la file pour entrer dans le périmètre de la patinoire. Pressés d'aller boire quelques verres pour se détendre.

Dans les tribunes, les Red Boys, le groupe de supporters du HC Sierre, ont déployé une banderole avec l'inscription: «Pour ce maillot qui fait battre nos cœurs.» Le message n'aurait pas pu être plus juste. Car le cœur de Graben a battu au même rythme que celui de la rencontre.

La folie suivie par la crispation

Derrière leur tifo à l'effigie du buteur maison Léonardo Fuhrer, le Virage Est a donné de la voix comme jamais cette saison. S'en sont suivies cinq minutes de feu sur la glace et en tribunes avec un score de 2-0 à la clé. Puis, le HCC s'est réveillé, le match est devenu plus indécis et Graben s'est crispé.

«C'est le mot, je suis complètement tendu, confirme Fabien, un emblématique supporter du HC Sierre, rencontré pendant le match. On attendait de revivre de tels moments et des émotions similaires à celles d'il y a 20 ans depuis tellement longtemps.» Ceci explique que la tension ait un peu pris le pas sur l'atmosphère globale. «L'ambiance est magnifique, mais j'ai un meilleur souvenir de celles de 2006, ajoute-t-il. Mais je suis convaincu que ça va être de plus en plus bruyant.»

Il ne s'est pas trompé. Dès lors que Samuel Asselin a entériné le succès des siens au début du troisième tiers, Graben s'est libéré. L'enceinte a entonné son classique «encore plus fort» et les Red Boys ont allumé le flash de leur téléphone bien avant le terme de la rencontre. Les décibels ont toutefois atteint leur pic dans les secondes précédant la sirène finale.

Nul doute qu'ils augmenteront encore et que l'ambiance de Graben surpassera celle des trois finales consécutives perdues en 2004, 2005 et 2006 en cas de titre. Mais la route est encore longue et les supporters du HCC auront eux aussi leur rôle à jouer dès mardi dans une patinoire des Mélèzes qui a l'habitude de vibrer en finale.