Sierre lance parfaitement sa finale contre le HCC

Dans un duel entre deux équipes très offensives, les Valaisans se sont imposés (6-3) contre et mènent 1-0 dans cette finale de Swiss League.

Ruben Steiger

Dimanche, les 3648 bouillants spectateurs de Graben n’attendaient qu’une seule chose: la finale de Swiss League entre le HC Sierre et le HC La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans, qui figuraient à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2006, ont remporté un acte I (6-3) très ouvert et riche en buts et prennent les devants dans cette série. Le HC Sierre n’a donc pas manqué son départ devant son public.

Et plutôt deux fois qu’une au vu de la physionomie des premières minutes. Plus fringants et plus agressifs, les hommes de Chris McSorley menaient déjà de deux longueurs après moins de cinq minutes de jeu. Loic Perrin, qui remplaçait Viktor Östlund dans la cage des Abeilles, a été trompé deux fois en 39 secondes par Mathieu Vouillamoz (5e, 1-0) et Léonardo Fuhrer (5e, 2-0). Le jeune gardien n’avait toutefois rien à se reprocher sur les deux réussites.

Peu à peu, le HC La Chaux-de-Fonds est sorti de sa léthargie. Ou alors est-ce le HC Sierre qui a baissé son niveau d’intensité? Quoi qu’il en soit, la formation dirigée par Teppo Kivelä s’est créée plusieurs occasions de revenir à la marque en fin de période.

Mathieu Vouillamoz, le héros inattendu

Presque toute la patinoire pouvait sentir que le 2-1 allait survenir. Il n’en fût rien. Mathieu Vouillamoz (24e, 3-0), l’improbable héros de cet acte I, a inscrit son deuxième but du soir (son deuxième des play-off). La légère domination des Abeilles dans le jeu s’est finalement matérialisée quelques instants plus tard lorsque Joel Scheidegger (30e, 3-1) et Janik Loosli (33e, 3-2) ont totalement relancé le suspense. Sans un excellent Remo Giovannini, auteur de plusieurs parades de grande classe, le score aurait même pu (dû) être de 3-3 après 40 minutes.

Sauf que Toms Andersons, le capitaine du HCC, a écopé d’une pénalité pour une charge inutile en zone offensive au plus fort de la pression des siens. Les Rouges et Jaunes n’ont pas laissé passer pareille aubaine. Jayden Halbgewachs (39e, 4-2) a conclu un superbe mouvement collectif.

Au retour des vestiaires, Samuel Asselin (43e, 5-2) a définitivement anéanti les espoirs de la Tchaux. La suite de la rencontre a surtout permis à Mathieu Vouillamoz de parachever son récital avec un triplé dans la cage vide (59e, 6-3). Les deux équipes se retrouveront dès mardi (19h45) à la patinoire des Mélèzes. Avec ou sans Viktor Östlund?