Écarté de l'équipe de Suède et boudé par les clubs de son pays, l'attaquant de Kloten Pontus Åberg regrette d'avoir signé à Barys Astana en 2023. Il raconte aussi les menaces reçues.

Blick Sport

Il a fait un choix sportif, il en paie encore le prix. Pontus Åberg (33 ans) a rejoint Barys Astana pour la saison 2023/24. Le club kazakh évolue en KHL, une ligue que de nombreux joueurs avaient quittée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Trois ans plus tard, l'attaquant de Kloten fait son mea culpa dans les colonnes du quotidien «Expressen». «Sur le moment, j'ai pris la décision de jouer au plus haut niveau possible. Est-ce que je regrette ce choix parce que je ne peux plus jouer en Suède? Absolument. Et vu la situation actuelle dans le monde? Absolument», confie-t-il au quotidien suédois.

Persona non grata en Suède

Son passage au Kazakhstan lui a valu d'être suspendu par le «Tre Kronor». Et plusieurs clubs suédois ne veulent plus entendre parler de lui. «Je ne peux pas rentrer à la maison. Depuis que j'ai été là-bas, au Kazakhstan, je n'ai plus rien», résume-t-il.

Le Suédois a aussi dû encaisser une vague de haine et de menaces. «Je comprends les réactions des gens, c'est tout à fait normal qu'ils pensent ça. Mais menacer des personnes... ça, ça les regarde. J'ai dû fermer mes réseaux sociaux, c'était à ce point-là», raconte-t-il.

Pontus Åberg n'est resté qu'une saison à Astana avant de revenir en National League. Il avait déjà connu la KHL avant la guerre, avec Traktor Tcheliabinsk en 2020/21. Passé par Rapperswil-Jona, il porte aujourd'hui le maillot de Kloten. En Suède, il a joué pour Djurgården, Färjestad et Timrå. Choix de 2e tour de Nashville en 2012, il a aussi disputé plusieurs saisons en NHL (Predators, Oilers, Ducks, Wild, Maple Leafs).