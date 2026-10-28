DE
FR
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Cold Facts
Parlons des sujets qui fâchent

Pour ce neuvième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous avons évidement parlé de hockey sur glace, mais, hélas, aussi un peu des débordements en marge du match Lausanne - Fribourg.
Publié: il y a 43 minutes
Blick.png
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 9e épisode, retour sur les événements en marge de Lausanne-Fribourg, mais avant tout sur l’actualité des Romands de National League

Sommaire:

- HCFG: Sörensen en verve (dès 1:55)

- Les paris avec JOUEZSPORT (30:00)

- LHC: défense de rire (33:05)

- GSHC: Pulju y arrive pas (54:15)

- HCA: Honka et Tanus demandés (1:08:35)

- EHCB: Säteri, le no 1 (1:26:05)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

Mentionné dans cet article
21454592 Logo%253DBiel%252C+Sport%253DHockey%252C+Liga%253DNational+League
HC Bienne
21456388 HC_Fribourg-Gott_logo
Fribourg Gottéron
21454387 logo+Lausanne+HC
Lausanne HC
21454496 GeneveServetteHC
Genève Servette HC
21454588 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21454606 National+League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      21454592 Logo%253DBiel%252C+Sport%253DHockey%252C+Liga%253DNational+League
      HC Bienne
      21456388 HC_Fribourg-Gott_logo
      Fribourg Gottéron
      21454387 logo+Lausanne+HC
      Lausanne HC
      21454496 GeneveServetteHC
      Genève Servette HC
      21454588 Logo_HC_Ajoie
      HC Ajoie
      21454606 National+League
      National League