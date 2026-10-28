Parlons des sujets qui fâchent

Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 9e épisode, retour sur les événements en marge de Lausanne-Fribourg, mais avant tout sur l’actualité des Romands de National League
Sommaire:
- HCFG: Sörensen en verve (dès 1:55)
- Les paris avec JOUEZSPORT (30:00)
- LHC: défense de rire (33:05)
- GSHC: Pulju y arrive pas (54:15)
- HCA: Honka et Tanus demandés (1:08:35)
- EHCB: Säteri, le no 1 (1:26:05)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.