Pour ce neuvième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous avons évidement parlé de hockey sur glace, mais, hélas, aussi un peu des débordements en marge du match Lausanne - Fribourg.

Parlons des sujets qui fâchent

Parlons des sujets qui fâchent

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 9e épisode, retour sur les événements en marge de Lausanne-Fribourg, mais avant tout sur l’actualité des Romands de National League

Sommaire:

- HCFG: Sörensen en verve (dès 1:55)

- Les paris avec JOUEZSPORT (30:00)

- LHC: défense de rire (33:05)

- GSHC: Pulju y arrive pas (54:15)

- HCA: Honka et Tanus demandés (1:08:35)

- EHCB: Säteri, le no 1 (1:26:05)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.