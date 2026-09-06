Les Aigles ont signé une deuxième victoire en Champions Hockey League! Dimanche aux Vernets, ils ont battu Storhamar 3-2, avec un but décisif de Simas Ignatavicius à la 35e minute.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux sur deux pour Genève-Servette en Champions Hockey League. Après leur victoire contre Berlin vendredi (6-2), les Aigles ont battu les Norvégiens de Storhamar dimanche aux Vernets (3-2).

La victoire genevoise a cette fois mis un peu plus de temps à se dessiner, les Scandinaves ayant en effet mené 1-0 dans le premier tiers-temps puis 2-1 dans le deuxième, après l'égalisation de Jimmy Vesey à la 21e en power-play. Le GSHC a toutefois remis encore une fois les compteurs à égalité à la 29e via Markus Granlund, avant que Simas Ignatavicius n'inscrive le but décisif à la 35e.

Avec cette deuxième victoire, Genève rejoint notamment Fribourg-Gottéron en tête de la saison régulière (6 points). Les Aigles joueront leurs deux prochains matches à l'extérieur: à Skelleftea (Suède, 10 septembre), qu'ils avaient battu en finale en 2024, et à Tychy (Pologne, 12 septembre).