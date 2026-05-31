La famille de Claude Lemieux, icône mondiale du hockey sur glace, a fait don du cerveau de l'ancien joueur de la NHL à un centre de recherche américain. Elle l'annonce dans un communiqué très émouvant.

Cédric Heeb

Le monde du hockey sur glace est en deuil après la disparition de la légende de la NHL Claude Lemieux. Le père de l’attaquant davosien Brendan Lemieux est décédé jeudi à l’âge de 60 ans, à la surprise générale. «Je t’aime, papa», a écrit le joueur du HC Davos sur Instagram.

Sa famille a ensuite publié un communiqué particulièrement émouvant: «Pour le monde du hockey, il était l’un des compétiteurs les plus marquants de son époque. Pour sa famille, il était bien plus qu’un héros: il était aimant, loyal, drôle, protecteur et généreux. Il avait un caractère bien trempé et se consacrait entièrement aux personnes qu’il aimait. En retour, sa famille lui vouait une admiration sans limite.»

Son cerveau sera légué à la science

Le quadruple vainqueur de la Coupe Stanley était «un homme passionné», souligne encore sa famille, aussi bien sur la glace que dans son travail ou auprès des siens. «Il nous faisait rire, nous protégeait et aimait ses enfants ainsi que ses petits-enfants de tout son cœur.»

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Puis vient une annonce forte: «Dans l’espoir que la vie de Claude puisse encore aider les autres, la famille a décidé de faire don de son cerveau au centre de recherche sur l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) de l’Université de Boston afin d’étudier les effets à long terme des chocs répétés à la tête et des traumatismes crâniens.»

Ce don est présenté comme «un cadeau à la science, aux athlètes et aux futures générations de familles en quête de réponses».

«Le suicide est un sujet complexe»

La famille a également tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont témoigné leur soutien à travers le monde: «Les récits évoquant la combativité de Claude, son humour, sa loyauté et sa présence inimitable nous ont apporté un immense réconfort durant cette période extrêmement difficile.»

Enfin, elle est revenue sur les informations concernant les circonstances du décès: «Le suicide est un sujet complexe et la famille demande aux médias ainsi qu’au public d’aborder cette perte avec délicatesse, compassion et respect envers ceux qui l’aimaient.»



