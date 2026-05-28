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Quatre fois champion de NHL
Enorme choc: la légende du hockey Claude Lemieux décède à l'âge de 60 ans

Quel choc! Claude Lemieux, père de Brendan et véritable légende du hockey canadien, est décédé à l'âge de 60 ans. Il avait remporté quatre Coupe Stanley au cours de sa très riche carrière.
Publié: 20:06 heures
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Dernière mise à jour: 20:10 heures
Claude Lemieux, une légende du hockey sur glace.
Photo: AP Photo/David Zalubowski
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ATS Agence télégraphique suisse

Ephémère joueur de Zoug en 2004 mais surtout quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux est décédé à l’âge de 60 ans. Titré avec Montréal en 1986, New Jersey en 1995 et 2000 et Colorado en 1996, l’ailier canadien avait encore participé lundi soir à la cérémonie d’avant-match de l’acte III de la finale de la Conference Est entre Montréal et Carolina. Les causes de son décès n’ont pas été révélées.

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Son fils Brendan a disputé ce printemps la finale des play-off avec Davos face à Fribourg-Gottéron. A cette occasion, Claude Lemieux s'était confié à Blick.

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