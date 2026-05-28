Quel choc! Claude Lemieux, père de Brendan et véritable légende du hockey canadien, est décédé à l'âge de 60 ans. Il avait remporté quatre Coupe Stanley au cours de sa très riche carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Ephémère joueur de Zoug en 2004 mais surtout quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux est décédé à l’âge de 60 ans. Titré avec Montréal en 1986, New Jersey en 1995 et 2000 et Colorado en 1996, l’ailier canadien avait encore participé lundi soir à la cérémonie d’avant-match de l’acte III de la finale de la Conference Est entre Montréal et Carolina. Les causes de son décès n’ont pas été révélées.

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Son fils Brendan a disputé ce printemps la finale des play-off avec Davos face à Fribourg-Gottéron. A cette occasion, Claude Lemieux s'était confié à Blick.