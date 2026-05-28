ATS Agence télégraphique suisse
Ephémère joueur de Zoug en 2004 mais surtout quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux est décédé à l’âge de 60 ans. Titré avec Montréal en 1986, New Jersey en 1995 et 2000 et Colorado en 1996, l’ailier canadien avait encore participé lundi soir à la cérémonie d’avant-match de l’acte III de la finale de la Conference Est entre Montréal et Carolina. Les causes de son décès n’ont pas été révélées.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Son fils Brendan a disputé ce printemps la finale des play-off avec Davos face à Fribourg-Gottéron. A cette occasion, Claude Lemieux s'était confié à Blick.