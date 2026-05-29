Brendan Lemieux pleure la mort de son père Claude

Légende de NHL, Claude Lemieux est décédé de manière inattendue. Son fils et joueur de Davos, Brendan, lui rend hommage sur les réseaux sociaux.

Carlo Steiner et Ramona Bieri

La nouvelle a été un choc pour la NHL: le quadruple vainqueur de la Coupe Stanley Claude Lemieux est décédé de manière inattendue à l’âge de 60 ans.

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Dans la nuit de lundi à mardi, il avait encore participé à la cérémonie d’avant-match des play-off des Canadiens de Montréal, où il avait évolué durant sept saisons dans les années 1980, en allumant symboliquement la flamme cérémonielle. L’Association des anciens joueurs de la NHL, qui a annoncé son décès jeudi soir, n’a communiqué aucune information concernant les causes de sa mort.

L'hommage de Timo Meier

Claude Lemieux entretenait un lien étroit avec la Suisse. Lors de la saison 2003/04, il avait disputé douze matches de avec Zoug. Et son fils, Brendan Lemieux, évolue depuis l’an dernier au HC Davos.

Sur Instagram, ce dernier a rendu un hommage émouvant à son père: «Je t’aime, papa!», avant d’ajouter: «L’homme préféré de mon fils nous regardera désormais d’en haut pendant un moment. À bientôt.» Il a accompagné son message d’une photo prise après la victoire en finale de la Coupe Spengler, fin décembre.

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Claude Lemieux était également l’agent de la star suisse Timo Meier . On ignore si l’attaquant des New Jersey Devils a appris la nouvelle avant le quart de finale décisif contre la Suède. Mais il lui a rendu hommage après la qualification pour les demi-finales. Sous la publication de Brendan Lemieux, Meier a laissé un cœur rouge et une colombe. Dans sa story Instagram, il a écrit: «Repose en paix, Pepi. Parti beaucoup trop tôt.»

Outre Brendan, Claude Lemieux laisse derrière lui son épouse Deborah ainsi que trois autres enfants: Claudia, Michael et Christopher. Dans un communiqué, la famille NHL a adressé ses sincères condoléances aux proches de l’ancien joueur.