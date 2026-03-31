Kevin Fiala est devenu papa pour la deuxième fois

Les Fiala forment désormais une famille de quatre personnes. Jessica, l'épouse de Kevin, a annoncé ce mardi la naissance de leur deuxième fille, Zoie-Lou.

Petar Djordjevic

Kevin Fiala (29 ans) est à nouveau papa! Sa deuxième fille s'appelle Zoie-Lou. Son épouse Jessica a annoncé la très bonne nouvelle dans un post publié mardi soir sur Instagram. La star de la NHL et son épouse suédoise sont déjà parents d'une petite Masie-Mae âgée d'à peine deux ans.

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Le couple aurait dû accueillir son deuxième enfant en 2025, mais la grossesse s'est terminée par une fausse couche, juste avant le championnat du monde. Après le match contre les Etats-Unis, Kevin Fiala avait déclaré: «Ma femme était enceinte pour la deuxième fois, mais nous avons malheureusement perdu l'enfant. La dernière semaine n'a pas été facile pour nous sur le plan émotionnel, ni pour toute la famille».

Kevin Fiala en rééducation après les JO

Actuellement, le hockeyeur a suffisamment de temps pour s'occuper de ses enfants. L'attaquant des Los Angeles Kings s'est en effet gravement blessé lors du match contre le Canada aux Jeux olympiques (fracture de la jambe) et se trouve actuellement en rééducation.

On ne sait pas s'il reviendra sur la glace cette saison - soit pour les Kings lors des play-off, soit pour la Nati lors du championnat du monde. «Je vais bien, mais ma jambe blessée ne va pas bien», a-t-il récemment déclaré.