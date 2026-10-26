Trois passes décisives pour Roman Josi en un match!

Roman Josi a réalisé trois assists lors de la victoire 6-2 à domicile des Predators contre l'Avalanche dimanche en NHL. Lian Bichsel a également réussi une passe décisive et s'est imposé avec Dallas.

Pour la première fois depuis février dernier, Roman Josi a quitté la glace avec trois points au compteur. Le capitaine des Predators a joué un rôle décisif dans trois des quatre buts marqués par son équipe en supériorité numérique. Il a délivré la dernière passe décisive sur le 1-0 de Filip Forsberg (4e), sur le 3-0 de Ryan O'Reilly (27e) et a été à l'origine du 6-2 de Steven Stamkos (51e) grâce à un tir depuis la ligne bleue.

Josi, qui a passé deux fois sur le banc des pénalités, totalise désormais onze assists en autant de matches. Il occupe ainsi actuellement la 8e place du classement de la ligue dans cette statistique.

Gros match de Lian Bichsel

Lian Bichsel a inscrit son premier point de la saison lors de la victoire 6-3 contre les New York Islanders. Le défenseur de 22 ans a offert le dernier but de la rencontre, inscrit par Mikko Rantanen en troisième période, concluant ainsi en beauté sa remarquable prestation avec un différentiel de +4. Dallas a fait la différence en marquant trois buts en troisième période.

Akira Schmid a lui aussi célébré une victoire. Le gardien bernois s’est imposé 3-2 avec les Florida Panthers à Chicago, repoussant 19 tirs.