Nico Hischier et les Devils écrasent les Rangers

New Jersey a remporté un éclatant succès cette nuit en NHL. Emmenés par leur trio suisse, les Devils ont écrasé les New York Rangers 7-1.

Nico Hischier va bien en ce début de saison, le capitaine des «Diables» a inscrit son 4e but de l'exercice en prenant un rebond à la suite d'un lancer de Timo Meier. L'Appenzellois a terminé la rencontre avec deux assists. Il n'a pas encore trouvé le chemin des filets en sept parties. Solide derrière, Jonas Siegenthaler a lui bloqué trois tirs en 17'36 de temps de jeu.

Un assist pour Roman Josi et Pius Suter

Avec Nashville, Roman Josi s'est incliné 3-2 aux tirs au but contre San Jose. Le Bernois a délivré un assist, ce qui porte son total à 6 points en 6 matches. Assist également pour Pius Suter avec les St-Louis Blues. Le Zurichois et son équipe ont été battus 5-4 par Minnesota.

Avec Florida, Akira Schmid a fêté un succès 3-2 après prolongation. Bien aidé par sa défense, le portier bernois n'a eu à réaliser que 15 parades. A noter que l'attaquant américain Brady Tkachuk a signé un deuxième triplé consécutif.

Janis Moser et le Lightning l'ont emporté 4-3 après prolongation contre Seattle, alors que Nino Niederreiter et les Jets ont été battus 4-3 après prolongation par Chicago.