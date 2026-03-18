Roman Josi et les Preds peuvent encore croire aux play-off

En dominant les Jets aux tirs aux buts, Nashville s'est rapproché d'une place en play-off. Les coéquipiers de Roman Josi, qui a donné un assist, sont revenus à deux points de leur adversaire du soir.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Nashville Predators de Roman Josi ont remporté un succès important dans la course pour les play-off de NHL face aux Winnipeg Jets.

Cette victoire permet aux Predators, dans la Conférence Ouest, de se rapprocher à 2 points d'une place qualificative pour les play-off, avec deux unités d'avance sur les Jets (qui évoluent toujours sans Nino Niederreiter, blessé). Il leur reste 15 matches à disputer dans la saison régulière.

A 61 secondes du terme du temps réglementaire, Nashville menait 3-2, avant l'égalisation de Jonathan Toews. Tout s'est décidé aux tirs aux buts, exercice lors duquel Ryan O'Reilly fut le seul à mettre le puck au bon endroit. Josi avait distribué un assist lors de l'ouverture du score du Finlandais Erik Haula.

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Le Tampa Bay Lightning de Janis Moser, 3e de la Conférence Est, reste très bien placé dans la course aux play-off après son succès 6-2 à Seattle. Nikita Kucherov, avec trois buts et deux assists, a été l'homme du match.