Nashville et Roman Josi retrouvent la victoire en NHL

Nashville et son capitaine Roman Josi ont repris espoir dans la course aux play-off de NHL. Les Predators ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 6-3 contre les Boston Bruins jeudi.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Predators ont construit ce succès à domicile en marquant quatre buts au cours du deuxième tiers-temps. A la 35e, Roman Josi a été crédité d'un assist sur le 5-1 de Matthew Wood, qui a aussi marqué le 2-0 en infériorité numérique.

Avec cette deuxième victoire en cinq matches depuis la reprise post-olympique, Nashville peut encore croire en ses chances de disputer les play-off. La franchise du Tennessee accuse trois points de retard sur les «wild-card» de la Conférence Ouest, alors qu'il reste encore 20 matches à disputer dans la saison régulière.

Seul autre Suisse en lice jeudi dans les patinoires nord-américaines, Janis Moser a connu la défaite avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 4-1 à Winnipeg face à des Jets privés de Nino Niederreiter, dont la saison est terminée après avoir subi une arthroscopie à un genou.