Quatrième succès de rang pour les Devils en NHL

Les Devils de New Jersey enchaînent une 4e victoire consécutive en battant les Rangers 6-3 samedi. Nico Hischier, auteur de son 21e but, s'impose comme le meilleur compteur suisse de la saison.

ATS Agence télégraphique suisse

New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les «Swiss Devils» ont cueilli samedi leur quatrième succès consécutif en NHL en dominant les New York Rangers 6-3.

Meilleur compteur suisse de la saison, Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but dans cet exercice 2025/26 pour être désigné troisième étoile de cette partie. Le capitaine des Devils a marqué le 4-3 à la 49e, en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Il en est désormais à 46 points cette saison.

Les autres joueurs suisses des Devils sont restés discrets, Timo Meier - pourtant auteur de 6 tirs cadrés - et Jonas Siegenthaler n'inscrivant pas le moindre point. L'homme du match fut Jack Hughes: l'Américain, héros de la finale olympique, a réussi trois buts et un assist samedi à Newark.

Malgré cette série victorieuse, les Devils restent à l'avant-dernière place de la Metropolitan Division, juste devant les Rangers qui affichent le pire bilan à l'Est. New Jersey accuse neuf longueurs de retard sur Boston, qui détient pour l'heure la deuxième «wild card», et dix sur Pittsburgh, 3e de sa Division.

Deuxième meilleur pointeur suisse, Roman Josi a quant à lui réussi un assist samedi. Le défenseur bernois a signé son 43e point de la saison dans un match perdu 3-2 par Nashville face à Buffalo, qui a décroché une sixième victoire d'affilée. Les Predators sont à trois points d'une place en play-off.