Un 3e succès d'affilée pour les Devils

ATS Agence télégraphique suisse

New Jersey a cueilli un troisième succès consécutif samedi en NHL. Les Devils se sont imposés 3-1 face aux Los Angeles Kings, qui sont toujours privés de leur attaquant saint-gallois Kevin Fiala blessé. Les trois Suisses de l'effectif des Devils, le capitaine Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, étaient en revanche bien présents sur la glace de Newark. Mais aucun n'a inscrit de point dans cette rencontre, où New Jersey a forcé la décision au troisième tiers grâce à des buts de Pesce (49e, 2-1) et Gritsyuk (59e, 3-1).

Vainqueurs de cinq de leurs six derniers matches, les Devils ont brillé sur le plan défensif en n'accordant que 13 tirs cadrés aux Kings (dont 7 sur les 40 premières minutes de jeu). Ils alignaient Jake Allen devant leur filet, leur nouvelle recrue Connor Hellebuyck étant restée dans les tribunes. «La façon dont on discute des choses, dont on passe à l'action et dont on parvient à mettre cela en œuvre, je pense que c'est très important, surtout dans cette ligue», a déclaré Nico Hischier, cité sur le site de la NHL. «Il faut savoir s'adapter, et c'est ce qu'on a fait. J'en suis fier.»

Aucun Suisse n'a inscrit de point samedi en NHL, et les autres Helvètes engagés ont tous connu la défaite. Les Predators de Roman Josi ont été battus 3-2 après prolongation à Pittsburgh, le Lightning de Janis Moser s'est incliné 5-4 après prolongation sur la glace de Utah, alors que les Blues Pius Suter ont été «blanchis» par Carolina (4-0).