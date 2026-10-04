Week-end contrasté pour les Suisses en NHL: Roman Josi s'est imposé avec Nashville face à Dallas 2-1, tandis que les Suisses de New Jersey ont subi une lourde défaite 6-0 contre les Islanders.

Un 2e point en 2 matches pour Roman Josi, les «Swiss Devils» boivent la tasse

Un 2e point en 2 matches pour Roman Josi, les «Swiss Devils» boivent la tasse

ATS Agence télégraphique suisse

Roman Josi a remporté le derby suisse disputé samedi en NHL. Le défenseur bernois et les Predators ont battu les Dallas Stars de Lian Bichsel 2-1 à Nashville.

Auteur du seul but des Preds deux jours plus tôt lors de la défaite face à Minnesota (3-1), Roman Josi a réussi un assist dimanche pour afficher deux points à son compteur en deux matches joués cette saison.

Soupe à la grimace pour les Devils

Le capitaine de Nashville a été crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, inscrit par Steven Stamkos en «powerplay» à la 5e. C'est Nils Hoglander qui a marqué le but de la victoire à la 16e, également en supériorité numérique, alors que Dallas avait ouvert la marque après 47 secondes de jeu seulement.

Les «Swiss Devils» Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont par ailleurs bu la tasse. New Jersey s'est incliné 6-0 sur la glace des New York Islanders, malgré une nette domination (37 tirs cadrés à 32, 5 supériorités numériques gâchées). Meier ne gardera donc pas un grand souvenir de son 700e match en saison régulière.