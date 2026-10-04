Roman Josi a remporté le derby suisse disputé samedi en NHL. Le défenseur bernois et les Predators ont battu les Dallas Stars de Lian Bichsel 2-1 à Nashville.
Auteur du seul but des Preds deux jours plus tôt lors de la défaite face à Minnesota (3-1), Roman Josi a réussi un assist dimanche pour afficher deux points à son compteur en deux matches joués cette saison.
Soupe à la grimace pour les Devils
Le capitaine de Nashville a été crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, inscrit par Steven Stamkos en «powerplay» à la 5e. C'est Nils Hoglander qui a marqué le but de la victoire à la 16e, également en supériorité numérique, alors que Dallas avait ouvert la marque après 47 secondes de jeu seulement.
Les «Swiss Devils» Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont par ailleurs bu la tasse. New Jersey s'est incliné 6-0 sur la glace des New York Islanders, malgré une nette domination (37 tirs cadrés à 32, 5 supériorités numériques gâchées). Meier ne gardera donc pas un grand souvenir de son 700e match en saison régulière.