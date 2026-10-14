Le Zurichois a signé une prestation de premier plan avec St-Louis face à Ottawa dans la nuit de mardi à mercredi. Il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la large victoire 7-2 des Blues.

ATS Agence télégraphique suisse

Pius Suter a réalisé une superbe performance lors de la victoire 7-2 de St-Louis contre Ottawa, mardi en NHL. L’attaquant zurichois des Blues a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

La soirée était particulière puisque l’intégralité des 32 équipes de la prestigieuse ligue nord-américaine était en action. Et cet événement plutôt rare, que les Américains appellent la «Frozen Frenzy», a globalement réussi aux patineurs suisses de NHL.

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Pius Suter a fait honneur à cette «folie glacée» en marquant son premier doublé depuis avril 2025, lorsqu’il évoluait encore à Vancouver. Mardi, à Ottawa, le Zurichois a ouvert le score au premier tiers-temps alors que les Blues évoluaient à 4 contre 5, avant d’inscrire le 4-1 en troisième période. Il a ponctué sa belle soirée d’un assist sur le 7-1 marqué par le Tchèque Adam Jiricek.

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Un nouveau but pour Hischier

Battus lundi par ces mêmes Senators, les New Jersey Devils ont réagi en s’imposant 5-4 à Detroit, après prolongation. Auteur du 3-2, l’attaquant valaisan Nico Hischier a marqué son troisième but de la saison, alors que le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d’un assist sur le 4-3.

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C’est l’Américain Jack Hughes qui a offert la victoire aux «Diables» après 79 secondes d’overtime. L’ailier saint-gallois Timo Meier, le troisième Suisse du New Jersey, est quant à lui resté muet et attend toujours de débloquer son compteur cette saison.

Akira Schmid fait également partie du camp des vainqueurs de cette riche soirée. Le gardien bernois a été aligné d’entrée devant le filet des Florida Panthers face aux Columbus Blue Jackets (7-3). Il a livré la marchandise, repoussant 24 tirs sur 27, alors que les frères Tkachuk ont assuré le spectacle en attaque (3 buts et 1 assist pour Brady, 5 assists pour Matthew).

Niederreiter retrouve la glace

Nino Niederreiter peut également sourire. L’attaquant grison, relégué en tribune lors des trois précédents matches, a retrouvé l’alignement des Winnipeg Jets et participé au succès 5-2 à domicile contre le Minnesota Wild. Il est toutefois toujours à la recherche de son premier point personnel.

Les trois autres défenseurs helvétiques de NHL, Roman Josi, Janis Moser et Lian Bichsel, ont de leur côté été battus. Nashville et Josi se sont inclinés 5-2 devant les Vegas Golden Knights, Moser et Tampa Bay ont subi la loi des New York Rangers (4-1), et Bichsel et Dallas ont perdu 3-2 face au Colorado Avalanche.