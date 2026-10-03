La saison de NHL a démarré de manière idéale pour Pius Suter et St. Louis. L’attaquant zurichois a réussi 2 points dans un match gagné 4-0 par les Blues vendredi sur la glace des Stars de Lian Bichsel.
Pius Suter ne fait certes pas partie des trois étoiles désignées à l’issue de cette rencontre. N’empêche qu’il a brillé en terre texane, avec 4 tirs cadrés, 4 charges effectuées et un bilan de +2 en 14’25 passées sur la glace.
Le Zurichois, auteur de 29 points en 64 matches en 2025/26 pour sa première saison sous le maillot des Blues, a été crédité d’un assist sur le 2-0 inscrit par Dalibor Dvorsky (34e). Il a ensuite scellé le score dans une cage vide à 2’08 de la fin.
Les Jets battus
La soirée fut évidemment plus compliquée pour Lian Bichsel. Le défenseur soleurois de Dallas a griffé la glace pendant 16’02 pour un bilan de -1. L’homme du match fut le gardien de St. Louis Joel Hofer, auteur de 25 arrêts.
Défaite également pour l’attaquant grison de Winnipeg Nino Niederreiter. Les Jets se sont inclinés 4-3 après prolongation face à Boston pour leur premier match de la saison. El Nino a eu droit à un temps de jeu de 12’17, pour un bilan neutre.