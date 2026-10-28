New Jersey a décroché sa quatrième victoire consécutive mardi en NHL, en s'imposant 5-1 à Dallas. Nico Hischier a inscrit un doublé alors que Connor Hellebuyck a fait ses débuts pour les Devils.

ATS Agence télégraphique suisse

Le capitaine valaisan a ouvert le score à la 3e minute avant de doubler la mise après seulement 38 secondes de jeu dans le deuxième tiers-temps, sur une passe de son compatriote Timo Meier. Hischier a logiquement été désigné première étoile de cette partie avec ses 6e et 7e buts de la saison.

En face, les Stars de Lian Bichsel ont juste pu réagir en réduisant la marque à 3-1 après le troisième but des Devils signé Jesper Boqvist. Les frères Luke et Jack Hughes ont assuré le succès de New Jersey par la suite.

Ce match a également été marqué par les débuts du gardien américain Connor Hellebuyck avec les Devils. Transféré vendredi dans le cadre d'un énorme échange avec les Winnipeg Jets, il a livré la marchandise en réalisant 17 arrêts.

Jets, Blues et Predators battus

Son ancienne équipe, qui évoluait encore une fois sans Nino Niederreiter (surnuméraire), s'est inclinée 5-1 devant les Florida Panthers d'Akira Schmid. Le portier bernois a détourné 24 tirs des 25 qui lui ont été adressés.

Les Saint-Louis Blues de Pius Suter et les Nashville Predators de Roman Josi ont aussi connu la défaite. Les Blues se sont inclinés 2-0 contre le Canadien de Montréal, alors que les «Preds» ont été battus aux tirs aux buts par les New York Islanders (4-3).