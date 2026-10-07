Malgré un assist de Timo Meier, les Devils ont été battu par le Utah Mammoth dans la nuit de mardi à mercredi. Josi et Suter ont aussi perdu.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses ont vécu une soirée difficile mardi en NHL. Les New Jersey Devils ont subi leur deuxième revers de rang en ce début de saison, alors que Roman Josi et Pius Suter ont aussi connu la défaite.

Les Devils se sont inclinés pour la première fois contre le Utah Mammoth (5-3) depuis le déménagement de ce dernier à Salt Lake City (anciennement Arizona Coyotes). Les deux équipes s’étaient affrontées à deux reprises au cours des deux saisons précédentes, et New Jersey avait à chaque fois pris le dessus.

À deux reprises, la formation emmenée par Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler a réussi à remonter au score grâce à Luke Evangelista, assisté par Meier sur le 2-2. Le premier point de l’Appenzellois cette saison, et de tout le contingent suisse des Devils. Le Mammoth a fait la différence lors de la seconde moitié de la deuxième période pour mener 4-2.

Josi et Suter battus

Les deux autres Suisses en action ont également essuyé des défaites dans la nuit de mardi à mercredi. Roman Josi s’est incliné 5-4 ap avec les Nashville Predators sur la glace des Toronto Maple Leafs.

Au début de la deuxième période, les «Preds» menaient pourtant 3-0, puis 4-2. Josi a été l’un des passeurs décisifs sur le but du 1-0 inscrit par Steven Stamkos. Du côté des «Leafs», le rookie et no 1 de la draft Gavin McKenna (18 ans) a inscrit ses premiers points en NHL avec un but et un assist.

Enfin, Pius Suter et les Saint-Louis Blues se sont inclinés 4-2 à Chicago. Les Blackhawks ont ainsi obtenu leur première victoire en quatre matches, après une rencontre où le Zurichois est resté muet.