Les Florida Panthers gâchent la fête des Carolina Hurricanes

La saison de NHL s'est lancée avec une victoire des Panthers chez les Hurricanes, champions en titre. Dans une autre rencontre, un défenseur a établi un nouveau record de points.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Panthers ont gâché la fête des Hurricanes mardi soir en NHL. Florida est allé s'imposer 1-0 après prolongation sur la glace de Carolina, qui avait hissé sa bannière de champion avant cette première rencontre de la saison.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Préféré au Bernois Akira Schmid devant le filet floridien, Jacob Markström a brillé pour son retour sous le maillot des Panthers. Le gardien suédois, qui avait été drafté par Florida en 2008, a repoussé les 15 tirs cadrés par les Hurricanes pour signer son 26e blanchissage en saison régulière de NHL.

Markström a été désigné deuxième étoile de ce match qui opposait les deux derniers vainqueurs de la Coupe Stanley. La première est revenue à son compatriote Gustav Forsling. Le défenseur a inscrit le seul but du match à 5 secondes de la fin de la prolongation en reprenant directement une passe de Carter Verhaeghe.

Un record pour Evan Bouchard

Un autre ancien joueur des Devils s'est illustré lors de cette soirée inaugurale. L'attaquant Paul Cotter a signé un doublé pour ses débuts sous les couleurs des Vancouver Canucks, marquant notamment le but de la victoire après 1'59 de prolongation à Edmonton (6-5).

Le grand homme du match fut pourtant Evan Bouchard. L'arrière canadien, écarté de la sélection à la feuille d'érable pour les JO 2026 à la surprise générale, a cumulé trois buts et deux assists pour devenir le premier défenseur de l'histoire à réussir cinq points dans le premier match d'une saison.