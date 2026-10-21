Le trio suisse des New Jersey Devils s’est illustré lors de la victoire face à l'Avalanche (4-3). Pius Suter a de son côté remporté son duel helvétique contre Nino Niederreiter (2-1), tandis que Lian Bichsel a enchaîné un troisième succès.

ATS Agence télégraphique suisse

Les New Jersey Devils, emmenés par leur contingent suisse, ont battu les Colorado Avalanche 4-3 mardi. Le trio helvétique a fait forte impression.

Le capitaine Nico Hischier et le défenseur Jonas Siegenthaler, auteurs des passes décisives, ont fait la différence sur le premier but du match. Timo Meier, qui a tiré huit fois au but, n’a certes pas marqué de point, mais a tout de même réalisé une bonne performance.

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Les Devils ont dominé leur adversaire pendant la majeure partie de la rencontre et ont porté le score à 4-1 à la 57e minute grâce à un but dans le filet désert. Le Finlandais Artturi Lehkonen a ensuite marqué deux fois pour Colorado, mais il était déjà trop tard. Avec cinq victoires pour quatre défaites, les Devils affichent à nouveau un bilan positif.

Suter bat Niederreiter

Pius Suter s’est imposé avec les Saint-Louis Blues lors du duel suisse face à Nino Niederreiter et aux Winnipeg Jets. L’équipe de l’Etat du Missouri s’est imposée 2-1 face aux Canadiens.

Les deux Suisses n’ont inscrit aucun point, jouant respectivement 14 et 12 minutes. Alors que Winnipeg a subi sa troisième défaite d’affilée, les Blues ont mis fin à leur série de deux revers consécutifs.

Lian Bichsel a, lui, remporté sa troisième victoire de suite avec les Dallas Stars. L’équipe du défenseur suisse s’est imposée 3-2 en prolongation face aux Boston Bruins.

Enfin, les Kings de Los Angeles ont fêté leur première victoire de la saison lors de leur septième match, toujours en l’absence de Kevin Fiala, en convalescence mais de plus en plus proche d’un retour au jeu. Les Californiens ont battu les Washington Capitals 5-2.