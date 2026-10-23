Nico Hischier devient le 3e meilleur buteur de l'histoire des Devils

Nico Hischier brille en NHL! Le capitaine valaisan des Devils a marqué le but décisif lors de la victoire 4-1 contre Anaheim jeudi, portant son total à 204 réalisations en saison régulière.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Devils montent en puissance. New Jersey a dominé Anaheim 4-1 jeudi en NHL, décrochant un quatrième succès dans ses cinq derniers matches. Son capitaine Nico Hischier s'est illustré en marquant un but.

Le centre valaisan a inscrit le «game winning goal», le 2-0, en récupérant dans l'enclave un tir de Jesper Bratt à la 20e minute en supériorité numérique. Il est le meilleur buteur des Devils cette saison avec cinq réalisations, à égalité avec Arseny Gritsyuk qui avait ouvert la marque après 4'38.

Désormais le troisième meilleur buteur de l'histoire de la franchise avec 204 réalisations en saison régulière, Nico Hischier a signé sa 55e réussite en «powerplay» pour devenir le no 4 des Devils dans cette statistique. Ses compatriotes et coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont en revanche restés «muets» face aux Ducks.

Déjà 31 points pour McDavid

La soirée fut bien plus difficile pour Roman Josi et Nashville. Les Predators ont été battus pour la quatrième fois dans leurs cinq derniers matches, s'inclinant 6-0 jeudi à Boston. Le capitaine bernois des Preds a terminé avec un bilan personnel de -1 après avoir passé 24'29 sur la glace.

Le derby suisse programmé jeudi a par ailleurs vu les Stars de Lian Bichsel s'imposer 3-2 après prolongation face aux Jets de Nino Niederreiter. Dallas a ainsi décroché sa quatrième victoire consécutive, alors que Winnipeg en est désormais à quatre défaites d'affilée.

La superstar Connor McDavid poursuit pour sa part son incroyable moisson de points en ce début de saison. Le centre d'Edmonton en a réussi cinq jeudi dans un match gagné 6-5 aux tirs aux buts par les Oilers face à Carolina. Il en totalise 31, ce qui fait de lui le joueur ayant le plus rapidement atteint la barre des 30 points sur une saison (10 matches).