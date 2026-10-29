La belle série des Devils a pris fin mercredi en NHL. New Jersey s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche du Colorado, malgré une ouverture du score de Connor Brown.

ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueurs de leurs quatre derniers matches, les Devils ont vu cette belle série prendre fin mercredi en NHL. New Jersey s'est incliné 5-2 sur la glace de l'Avalanche du Colorado.

La soirée avait pourtant bien commencé pour les Devils, qui menaient 1-0 à l'issue du premier tiers grâce à une réussite de Connor Brown en infériorité à la 12e. Mais l'Avalanche a marqué cinq buts consécutifs, dont quatre inscrits dans le troisième tiers en moins de dix minutes, pour renverser la table. Colorado a cadré au final 44 tirs en direction de la cage de Jake Allen, contre 22 pour les Devils. Les trois Suisses de New Jersey sont restés «muets» mercredi. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont terminé la partie avec un bilan équilibré, Timo Meier avec -1.

Connor McDavid continue par ailleurs d'écrire l'histoire de la NHL. Auteur de deux assists mercredi lors du succès 4-0 d'Edmonton face à Calgary, le centre des Oilers a réussi au moins un assist au cours des 13 premiers matches de la saison. C'est la plus longue série du genre pour entamer une saison. McDavid en est à 36 points au total.