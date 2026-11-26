Nico Hischier a marqué son 10e but de la saison mercredi, offrant l'avantage aux Devils lors de leur victoire 3-2 aux tirs au but face aux Blue Jackets à Columbus.

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée de mercredi fut belle pour Nico Hischier. Le capitaine des Devils a inscrit son 10e but de la saison lors de la victoire 3-2 aux tirs au but de New Jersey face aux Columbus Blue Jackets.

Hischier a donné l'avantage 1-0 à son équipe après 8'06 d'un tir à bout portant, profitant d'un service de Jesper Bratt qui est devenu sur cette action le deuxième meilleur passeur de l'histoire des Devils avec 365 assists. Le centre valaisan en est à 10 buts et 17 points dans cet exercice 2026/27.

Gritsyuk scelle le sort

L'homme du match fut le Russe Arseny Gritsyuk qui a scellé le sort de la rencontre en étant le seul à marquer lors de la séance de tirs au but. Mais la première étoile est revenue au gardien Connor Hellebuyck, qui a réalisé 22 arrêts pour contribuer à la deuxième victoire des Devils en trois jours face aux Blue Jackets.

La série de points de Timo Meier a en revanche pris fin. Après quatre matchs avec au moins un but et cinq rencontres avec au moins un point, l’attaquant appenzellois est resté cette fois-ci «muet», tout comme le défenseur zurichois des Devils Jonas Siegenthaler.

Roman Josi, le capitaine de Nashville, a lui aussi connu la victoire mercredi. Le défenseur bernois a délivré un assist sur le dernier but (inscrit dans la cage vide) des Predators face aux Stars de Dallas (3-1). Nashville a ainsi célébré son deuxième succès d’affilée et mis fin à la série de cinq victoires consécutives des Stars, toujours privés de Lian Bichsel blessé.