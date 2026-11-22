Les Blues de Pius Suter ont dominé les Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler (9-6) au terme d'un match spectaculaire. Les Suisses de New Jersey ont tous inscrit au moins un point.

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée fut riche en buts samedi en NHL entre St. Louis et New Jersey. Les Blues de Pius Suter ont battu les Devils du trio helvétique Hischier/Meier/Siegenthaler 9-6. Si Pius Suter a pu se satisfaire du résultat final, sa soirée n'en fut pas moins compliquée. Le centre zurichois a terminé la partie avec un bilan de -3. Mais c'est le capitaine des Devils Nico Hischier qui affiche le pire différentiel au terme de ce match, avec un -4 peu flatteur.

Le centre valaisan a tout de même réussi un assist pour son 16e point de la saison. Son compère appenzellois Timo Meier (-3 samedi) a pour sa part inscrit un but, pour son 7e point dans ses six dernières sorties, alors que le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réalisé un assist.

Riche en rebondissements

Cette rencontre a été riche en rebondissements. Les Blues, emmenés par Jake Neighbours (5 assists, record de la franchise égalé), menaient ainsi 4-1 après 9'03 seulement. Les Devils ont pu revenir à 4-3 dès la 19e, puis à 5-4 à la 25e, avant de concéder à nouveau trois buts d'affilée pour se retrouver menés 8-4 à la 42e minute.

Un seul autre Suisse s'est illustré sur le plan offensif samedi. L'attaquant saint-gallois Kevin Fiala a réussi une passe décisive pour les Los Angeles Kings, lesquels se sont inclinés 4-2 à Ottawa. Il s'agit de son 2e point en cinq matches livrés depuis son retour de blessure.