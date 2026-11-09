New Jersey laisse son gardien vedette sur le banc contre son ancien club

Le retour de Connor Hellebuyck à Winnipeg promettait de faire des étincelles. Depuis son départ forcé pour les New Jersey Devils, le gardien américain n'est plus vraiment en odeur de sainteté chez les supporters des Jets. Mais son nouveau club a décidé de calmer le jeu.

Stephan Roth

Ces derniers jours, les amateurs suisses de NHL avaient surtout les yeux rivés sur le duel à distance entre Nico Hischier et Nino Niederreiter. Le capitaine des New Jersey Devils a remporté cette course symbolique en franchissant la barre des 500 points en NHL. Il est devenu le troisième Suisse à atteindre ce total, après Roman Josi et Kevin Fiala.

Nino Niederreiter, lui, est toujours bloqué à 499 points depuis le 28 janvier. Le Grison a une nouvelle fois dû suivre la rencontre depuis les tribunes, impuissant. Et derrière lui, Timo Meier commence à se rapprocher dangereusement: grâce à son doublé inscrit à Toronto, l'Appenzellois affiche désormais 486 points au compteur.

Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est surtout un autre rendez-vous qui fait parler: le choc entre Winnipeg et New Jersey, prévu mardi.

Depuis le transfert de Connor Hellebuyck (33 ans) chez les Devils, les supporters des Jets avaient coché cette date en rouge. Beaucoup attendaient avec impatience le retour de leur ancien gardien vedette, champion olympique avec les États-Unis. Et pas forcément pour lui réserver une ovation.

Il faut dire que son départ avait laissé des traces. Malgré un contrat valable jusqu'en 2031, Hellebuyck avait forcé son transfert en refusant de continuer à jouer pour la franchise canadienne en début de saison. De quoi provoquer la colère des fans de Winnipeg, qui espéraient bien lui faire connaître le fond de leur pensée. Mais les Devils viennent de leur couper l'herbe sous le pied.

«Connor insistait sur le fait qu'il se sentait obligé de jouer», a expliqué Sunny Mehta, le nouveau directeur général de New Jersey. «Mais selon notre évaluation, le faire jouer lors de cette rencontre aurait pu diminuer nos chances de victoire.» Résultat: c'est Jake Allen, le gardien remplaçant, qui sera titularisé mardi.

Connor Hellebuyck voulait pourtant affronter son ancien club

Ancien joueur de poker, Sunny Mehta s'est surtout fait connaître comme spécialiste des statistiques avancées chez les Florida Panthers, avec lesquels il a remporté les Coupes Stanley en 2024 et 2025.

Et puisque New Jersey a remporté ses cinq rencontres avec Hellebuyck devant le filet, difficile de ne pas imaginer que l'accueil hostile promis au gardien à Winnipeg a également pesé dans la réflexion du dirigeant.

Ces derniers temps, d'autres stars américaines ont d'ailleurs pu mesurer la rancœur des supporters canadiens. Brady Tkachuk, désormais en Floride, avait été copieusement hué lors de son retour à Ottawa. Même traitement pour Quinn Hughes, passé au Minnesota, lors de ses retrouvailles avec Vancouver.

L'entraîneur des Devils, Sheldon Keefe, a de son côté rappelé que son équipe devait ensuite disputer deux rencontres importantes contre Washington, un rival de division.

Il reconnaît néanmoins le caractère particulier de ce déplacement à Winnipeg et comprend parfaitement l'attention suscitée par le retour de Hellebuyck.

«Mais de notre point de vue, il s'agit d'un gardien qui ne peut pas disputer tous les matches de la saison et qui doit pouvoir souffler de temps en temps.»

Le principal intéressé aurait pourtant préféré être sur la glace. Hellebuyck a assuré qu'il ne cherchait absolument pas à éviter ses anciens supporters et ne cache pas sa déception de devoir rester sur le banc.

Il pourra tout de même répondre aux questions des médias locaux avant la rencontre. Et même sans jouer, il risque fort d'entendre ce que les supporters de Winnipeg ont sur le cœur.