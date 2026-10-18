Les Predators renouent avec la victoire

Roman Josi a brillé samedi en NHL, guidant Nashville à une victoire 5-2 sur les Blues de Pius Suter. Le Bernois de 36 ans a signé deux assists, portant son total à 9 points en huit matches.

ATS Agence télégraphique suisse

Battu lors de ses trois précédents matches, Nashville a renoué avec la victoire samedi en NHL. Les Predators de Roman Josi ont battu les Blues du Zurichois Pius Suter 5-2.

Roman Josi a une nouvelle fois brillé, même s'il ne fait pas partie des trois étoiles désignées à l'issue de cette rencontre. Le capitaine des Preds a réussi deux passes décisives pour porter son total de la saison à 9 points (1 but, 8 assists) en huit matches. Il a fini ce match avec un bilan de +4.

Le défenseur bernois de 36 ans, qui a inscrit au moins 1 point dans sept matches sur huit, est impliqué sur le 3-1 et sur le 5-2. Sur le 3-1 (28e), son tir a été dévié légèrement par Adam Edström en infériorité numérique. Sur le 5-2 (49e), c'est Jack Drury qui a poussé au fond des filets un tir de son capitaine.