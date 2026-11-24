Les New Jersey Devils, emmenés par le buteur appenzellois Timo Meier, ont renoué avec la victoire lundi en NHL. La franchise de Newark s'est imposée 3-2 face aux Columbus Blue Jackets à domicile.

ATS Agence télégraphique suisse

Après des défaites concédées face aux Canadiens de Montréal et aux Saint-Louis Blues, les Devils ont rapidement rebondi, notamment grâce à Timo Meier. L'Appenzellois a ouvert le score après cinq minutes (1-0), signant ainsi son quatrième but consécutif. Le défenseur canadien Brenden Dillon a ensuite creusé l'écart en inscrivant son premier but de la saison (9e).

Le défenseur zurichois des Devils Jonas Siegenthaler a quant à lui été crédité d'un assist sur le 3-1 marqué par Connor Brown, lors du deuxième tiers-temps. Son capitaine et compatriote valaisan Nico Hischier est lui reparti les mains vides après trois matches au cours desquels il avait marqué un point.

Avec 16 victoires en 24 matches, New Jersey pointe toujours à la deuxième place de la Division Métropolitaine. Les Devils et les Blue Jackets s'affronteront à nouveau dans la nuit de mercredi à jeudi, mais cette fois-ci à Columbus, dans l'Ohio.

Kevin Fiala également victorieux

Les Los Angeles Kings, avec Kevin Fiala, se sont de leur côté imposés 2-1 à Montréal et ont encore amélioré leur bilan face aux Canadiens. L'équipe californienne a remporté dix des onze confrontations disputées au cours des cinq dernières années avec le "CH".

A Winnipeg, Nino Niederreiter ne figurait une nouvelle fois pas dans l’effectif. Les Jets ont battu l'Utah Mammoth à domicile 4-2. Lors de cette huitième victoire en dix matches, trois des quatre buts ont été inscrits par le Canadien Gabriel Vilardi. Niederreiter est resté sur le banc pour la quatrième fois d’affilée. Sur les 25 matches disputés jusqu’à présent par son équipe dans cette saison régulière de NHL, il n’en a disputé que onze.