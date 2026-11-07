Kirill Kaprizov propulse Minnesota vers un record historique

Aucun Suisse n'était sur la glace la nuit dernièr een NHL. Cela n'a pas empêché le spectacle! Les Minnesota Wild ont signé un record historique dans la ligue, tandis que les Anaheim Ducks ont renversé les Calgary Flames grâce à un Leo Carlsson étincelant. Les Buffalo Sabres, eux, ont poursuivi leur bonne série.

Joël Hahn

Kirill Kaprizov est tout simplement inarrêtable. Lors de la victoire 4-1 des Minnesota Wild face aux San Jose Sharks, la superstar russe a été impliquée sur les quatre buts de son équipe, avec une réussite personnelle et trois assists. Il en est désormais à 16 buts en 18 matches cette saison.

La soirée a également été historique pour la franchise du Minnesota. Ce succès constitue le 1000e de son histoire en saison régulière. Une barre symbolique que les Wild ont atteinte après seulement 1995 rencontres, un record en NHL. Les Philadelphia Flyers détenaient jusqu'ici la meilleure marque, avec 2018 matches nécessaires.

Leo Carlsson renverse les Flames

Les Anaheim Ducks ont une nouvelle fois démontré leur capacité à revenir dans une rencontre. En déplacement à Calgary, les Californiens étaient menés 3-1 après le premier tiers. Mais Leo Carlsson a sonné la révolte. Le centre suédois a d'abord contribué à la réduction du score avant d'égaliser en supériorité numérique dans le dernier tiers.

Avec cette 20e passe décisive de la saison en seulement 17 matches, il égale par ailleurs un record de franchise détenu par Ryan Getzlaf. La remontée des Ducks s'est achevée en beauté: Cutter Gauthier a inscrit le but de la victoire à la 59e minute, avant que Nikita Nesterenko ne scelle le score dans la cage vide (5-3). Anaheim enchaîne ainsi un quatrième succès consécutif.

Les Sabres poursuivent sur leur lancée

La soirée a été nettement plus tranquille pour les Buffalo Sabres. Devant leur public, ils ont dominé les Columbus Blue Jackets (5-2) sans véritablement trembler. Josh Norris s'est illustré avec un doublé, tandis que le défenseur Owen Power a distribué trois assists.

Buffalo confirme ainsi son regain de forme avec une quatrième victoire lors de ses cinq dernières sorties.