Enorme tristesse chez la star de la NHL Andreï Kuzmenko! Son père, Alexander, a été attaqué par un ours lors d'une partie de pêche. Il n'a pas survécu à l'attaque.

Le père d'une star de la NHL décède après avoir été attaqué... par un ours!

Le père d'une star de la NHL décède après avoir été attaqué... par un ours!

Ramona Bieri

Andreï Kuzmenko (30 ans) est confronté à un terrible coup dur à quelques jours du début de la nouvelle saison de NHL. Son père, Alexander Kuzmenko (62 ans), a été tué par un ours lors d’une partie de pêche dans le sud de la Sibérie.

«L’organisation des Pittsburgh Penguins a appris ce matin avec une immense tristesse le décès d’Alexander, le père d’Andreï Kuzmenko», a déclaré Kyle Dubas, président des Penguins, dans un communiqué.

Malgré cette terrible tragédie, le joueur de 30 ans a décidé de participer à l’entraînement avec ses coéquipiers avant de rentrer à Moscou, la capitale russe. «Andreï et toute la famille Kuzmenko bénéficient du soutien total de l’organisation des Penguins dans cette période extrêmement difficile», ajoute Kyle Dubas.

Selon la chaîne de télévision russe Ren TV, Alexander Kuzmenko a été attaqué par un ours alors qu’il pêchait. Il a été grièvement blessé au visage. L’attaque s’est produite dans une zone isolée, près de la rivière Krasnaya.

En raison de la densité de la forêt, les secours n’ont dans un premier temps pas pu accéder au lieu de l’accident. Ce n’est qu’après plusieurs heures de déplacement le long de la rivière qu’ils sont parvenus à rejoindre la victime. Celle-ci a ensuite été transportée en hélicoptère vers un hôpital. Mais les secours sont arrivés trop tard.

Une zone forestière jugée dangereuse

La zone où s’est produit l’accident avait récemment été partiellement interdite d’accès par les autorités en raison d’une recrudescence de l’activité des ours. Alexander Kuzmenko s’y est malgré tout rendu.

En Russie, il était un entraîneur de hockey sur glace très respecté.

Son fils Andreï compte jusqu’ici 271 matches en NHL, pour 85 buts. La saison dernière, il évoluait avec la star de la Nati Kevin Fiala aux Los Angeles Kings, avant de rejoindre les Pittsburgh Penguins cet été.