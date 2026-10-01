Pittsburgh dynamite Philadelphie sur sa glace!

Quelle claque! Les Penguins sont allés s'imposer 7-0 sur la glace des Flyers dans une «bataille de Pennsylvanie» à sens unique. De son côté, Kevin Fiala n'a toujours pas rejoué pour les Kings. C'est reparti en NHL!

ATS Agence télégraphique suisse

Pittsburgh a parfaitement lancé sa saison avec une victoire écrasante sur la glace de son rival Philadelphie mercredi (7-0). Pluie de buts dans le Colorado également, où l'Avalanche a dominé Los Angeles (8-4).

En remportant la première «bataille de Pennsylvanie» de la saison, les Penguins ont pris leur revanche sur la série de play-off de la saison dernière, perdue 4-2 contre les Flyers. Plusieurs nouveaux joueurs des «Pens» se sont illustrés pour leur première, à l'image de l'ancien attaquant de Toronto Nick Robertson, auteur d'un doublé.

Les Kings toujours sans Kevin Fiala

Dans la même soirée, la star de l'Avalanche Nathan MacKinnon a lui aussi inscrit deux buts lors de la victoire 8-4 des siens contre les Kings. Ces derniers sont toujours privés de l'attaquant saint-gallois Kevin Fiala, gravement blessé à la jambe depuis les Jeux olympiques en février et qui connaît des complications pour son retour au jeu.

Preuve de la force de profondeur dont bénéficie Colorado, l'un des favoris au titre, 13 joueurs ont inscrit un point lors de cette large victoire. Dans la dernière rencontre de la soirée, Toronto a battu les New York Islanders 2-1.