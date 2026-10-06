Les Suisses gagnent en NHL, mais sans marquer de points

Lundi soir, les Suisses Lian Bichsel et Janis Moser ont brillé sans marquer en NHL. Dallas et Tampa ont triomphé, tandis que Nino Niederreiter n’a pas joué lors de la victoire des Jets face à Pittsburgh.

ATS Agence télégraphique suisse

Lian Bichsel et Janis Moser ont connu la victoire lundi soir en NHL, alors que Nino Niederreiter était surnuméraire. Les deux défenseurs suisses sont restés muets au niveau du pointage.

Après deux défaites pour commencer la saison, les Dallas Stars, avec Lian Bichsel dans leurs rangs, se sont imposés 5-0 face aux San Jose Sharks. Le défenseur soleurois n'a, comme lors des deux premiers matches de la saison, inscrit aucun point, mais il a passé plus de 19 minutes sur la glace.

Janis Moser n’a lui non plus inscrit ni but ni passe décisive lors de la victoire 4-1 du Tampa Bay Lightning face aux Philadelphia Flyers. Pour Tampa, il s’agit de la deuxième victoire en trois rencontres, après avoir connu la défaite lors du premier match de la saison (5-1 face aux New York Rangers).

Nino Niederreiter surnuméraire

Les Winnipeg Jets ont eux aussi obtenu les deux points, face aux Pittsburgh Penguins (3-2). Cole Perfetti a inscrit le but de la victoire à environ 10 minutes de la fin, neuf secondes après que Declan Carlile eut égalisé à 2-2 pour les Penguins. Nino Niederreiter, qui dispute sa 16e saison en NHL, était surnuméraire pour cette rencontre. Lors des deux premiers matches de la saison, l’attaquant grison n'avait pas inscrit de point.